Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Португалии

Фото: Федерация тенниса Казахстана

По информации Федерации тенниса Казахстана, Жибек и Юлия в финале обыграли Полину Яценко (Россия) и Ханне Вандевинкель (Бельгия) со счетом 6:3, 1:6, 10:4.



24-летняя Жибек Куламбаева за карьеру уже выиграла 37 титулов в одиночном (5 побед) и в парном (32 титула) разрядах под эгидой Международной теннисной федерации (ITF).

Напомним, ранее сборная Казахстана обыграла Республику Корея и вышла в квалификацию «Кубка Билли Джин Кинг».