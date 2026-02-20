Житель Акмолинской области поплатился штрафом за помощь мошеннику

Судом установлено, что 20-летний Н. открыл на свое имя банковский счет и предоставил доступ к нему другому лицу за вознаграждение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде он вину признал и показал, что в социальной сети он увидел  рекламу о легком заработке и прошел по ссылке. В ходе переписки с неизвестным выполнял его указания, а за работу получил 18 тысяч тенге.

Свидетель Б., ставшая жертвой мошенников, показала, что ей по WhatsApp пришло сообщение от имени племянницы с просьбой перевести деньги на указанный ею банковский счет. После отправки суммы в 100 тыс.тенге, она поняла, что это были мошенники и обратилась в полицию.

Перевод суммы подтверждается банковскими выписками, согласно которым на счет Н. поступили 100 тыс.тенге, которые сразу же были переведены другому лицу, затем на счет Н. поступили 18 тысяч тенге. При назначении наказания, суд учел признание вины и раскаяние парня.

Приговором суда ему назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), с конфискацией в доход государства незаконно полученных 18 тысяч тенге. Уголовное дело по факту хищения денег у Б. находится на стадии досудебного расследования. 

