Жители Алматы обратились с проблемными вопросами к депутатам Мажилиса

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Айгүл Құспан, Сергей Пономарев и Айдос Сарым провели встречи с жителями Алматы и посетили в городе ряд организаций и учреждений, включая объекты социальной инфраструктуры и культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Вопросы социальной поддержки, жилищных прав, доступности медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами и развития городской среды были подняты в ходе личного приема граждан, который провел депутат Айдос Сарым. По части обращений были даны разъяснения в рамках действующего законодательства, другие взяты в работу для дальнейшего рассмотрения.

Мажилисмен Сергей Пономарев посетил здание Государственного академического театра имени Мухтара Ауэзова, где ознакомился с текущим состоянием объекта и ходом реконструкции, которая должна была быть завершена в ноябре этого года, однако в настоящее время приостановлена. Театр, являющийся памятником архитектуры и одним из символов национальной культуры, в этом году отмечает свое 100-летие. Депутат подчеркнул, что вопрос завершения реконструкции должен быть вынесен на республиканский уровень и решен с учетом исторической и культурной значимости объекта.

– Такие объекты формируют культурный код нации. Мы не имеем права допустить, чтобы знаковые для страны учреждения оставались в статусе долгостроев. Этот вопрос будет поднят в Мажилисе, – заявил Сергей Пономарев.

Депутат Мажилиса Айгүл Құспан посетила техническое и профессиональное учебное подразделение Пограничной службы Комитета национальной безопасности в Алматинской области. Депутат ознакомилась с материально-техническим оснащением подразделения, условиями службы и обучения личного состава, а также работой медицинского пункта. Особое внимание было уделено вопросам подготовки специалистов санитарного профиля, жилищного обеспечения военнослужащих и межведомственного взаимодействия.

– Знаем, что и у пограничников есть целый ряд проблем, связанных с оснащением, оборудованием, жилищными условиями, медицинским обслуживанием. Часть из них, как правило, вопросы бюрократического и нормативного характера, проблемы взаимодействия между государственными органами, например, между Пограничной службой и таможенной службой. Все эти вопросы решаемы. Но самое главное – это дух в Пограничной службе, дух пограничников, их патриотизм и профессионализм, – отметила Айгүл Құспан.

Депутаты также ознакомились со строительством пожарного депо II типа в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района, которое возводится в рамках предвыборной программы партии AMANAT. Новое депо позволит существенно сократить время прибытия пожарных подразделений и повысить уровень защиты жителей активно застраивающегося района. Строительство объекта ведется в плановом режиме и должно завершиться к концу 2026 года.

Депутаты подчеркнули, что вопросы готовности экстренных служб напрямую связаны с качеством жизни горожан и безопасности города в целом.

