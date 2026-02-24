Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым посетила Карагандинскую область. На встречах с общественностью, профессорско-преподавательским составом, студентами, шахтерами, деятелями культуры и сельскими жителями карагандинцы высказали мнение о новой редакции Основного закона, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Обсуждение норм новой Конституции началось со встречи с общественностью Карагандинской области и представителями Ассамблеи народа Казахстана. В Доме дружбы собралось порядка 200 человек – общественные деятели, представители этнокультурных объединений, депутаты маслихатов и лидеры общественного мнения.

Главными темами встречи стали перезагрузка всех ветвей власти, вопросы межэтнического мира, трансформация действующих институтов общественного согласия и создание нового консультативного органа – Халық кеңесі. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что ценности новой Конституции консолидируют общество вокруг четких и понятных всем приоритетов справедливости, законности и равных возможностей для всех.

«Главная задача на пути сохранения и укрепления независимости – внутренняя стабильность и целостность нашего государства. Этот вопрос четко отражен в проекте нового Основного закона. В нем емко и конкретно обозначены компетенции и функции институтов власти, при этом полностью выверен баланс между ними. Согласно новой Конституции, в Казахстане сохраняется президентская форма правления. А Глава государства является гарантом Конституции, обеспечивает бесперебойную, слаженную и системную работу государственного аппарата», – заявил Ерлан Кошанов.

Он отметил, что новая Конституция стала результатом последовательной реализации президентского курса реформ и широкого общественного обсуждения.

Говоря о трансформации деятельности АНК, члены коалиции подчеркнули, что Ассамблея сыграла важную историческую роль в обеспечении стабильности и межэтнического согласия. Предложенный Президентом новый институт Халық кеңесі должен стать новой ступенью в укреплении единства народа, объединив представителей этнокультурных объединений, депутатов маслихатов и представителей гражданского сектора.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов в своем выступлении отметил, что Народная Конституция укрепляет принципы общественного согласия, единства народа и межэтнического диалога. Она закрепляет принцип «мы разные, но равные» и гарантирует равные возможности для всех, независимо от принадлежности к этнической группе или региону.

Увайс Джанаев, член региональной коалиции и председатель объединения «Вайнах», отметил, что Караганда исторически является полиэтничным регионом, где действуют более 60 этнокультурных объединений, и подчеркнул, что новое поколение ассамблеевцев активно включается в общественную работу.

Содержательный разговор продолжился в Карагандинском национальном исследовательском университете имени Е. А. Букетова с представителями интеллигенции, профессорско-преподавательским составом и студенческой молодёжью. В обсуждении приняли участие около 500 человек. Открытый формат диалога позволил обменяться мнениями об исторической значимости принятия новой Конституции, будущем системы образования, роли молодежи и людей интеллектуального труда в развитии страны.

Как подчеркнули выступившие перед аудиторией депутат Асхат Аймагамбетов и министр высшего образования и науки Саясат Нурбек, в проекте нового Основного закона в качестве приоритетов развития страны впервые закреплены наука и образование.

Члены коалиции подчеркнули роль преподавателей и академического сообщества как лидеров мнений в широком общественном осмыслении проекта новой Конституции. В ходе диалога участники отметили, что приоритетами Основного закона становятся образование, исследовательская деятельность, поддержка научных проектов и инновационных инициатив.

Оживленно прошел разговор с руководством и представителями профсоюзов шахтеров и металлургов на предприятии «Qarmet». Представители профсоюзов отметили, что ознакомились с текстом новой Конституции и полностью разделяют заложенную в ней ключевую идею «не человек для государства, а государство для человека». По словам самих людей труда, главными приоритетами для них были и остаются мир, уверенность в завтрашнем дне и благополучие их семей.

Диалог с участием поэтов, писателей и термеши сосредоточился вокруг тем поддержки творческих профессий, сохранения исторических традиций и закрепления культурного наследия в новой Конституции.

Члены коалиции обратили внимание творческой интеллигенции на историческую значимость предстоящего референдума, подчеркнув, что это создает прочный правовой фундамент для развития и сохранения национального искусства для будущих поколений.

Завершилась поездка Общенациональной коалиции по региону в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района. Здесь прошла встреча с местными жителями – кандасами, представителями старшего поколения, молодежью и активом села.

Главной темой обсуждения стало закрепление в новой редакции Основного закона высшей ценности жизни и достоинства человека, что гарантирует всем гражданам доступ к образованию, медицине и социальной защите. В свою очередь, важной нормой сельчане назвали развитие человеческого капитала через образования, науку и инновации.

По итогам всех встреч жители Карагандинской отметили, что участие в референдуме является важным шагом в формировании дальнейшего курса страны.