Жительницу Уральска осудили на 7 лет за финансовые аферы

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Женщина украла более 300 млн тенге при создании финансовой пирамиды и потребительского кооператива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Суд Уральска установил, что уроженка Уральска, в период с 2019 года по 2020 год создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS».

«Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала деньги 73 вкладчиков, обещая высокие доходы. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге», – говорится в официальном сообщении.

Затем наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству, совершила хищение денег потребительского кооператива граждан «Свой дом.kz» и жилищно-строительного кооператива Pater Hause на общую сумму свыше 161 млн тенге.

С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя доказана причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамиды, а также в хищении денежных средств.

«Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет», – прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, по приговору суда арестованное недвижимое и движимое имущество, а именно земельный участок и автомобиль, обращены в счет возмещения ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

#ЗКО #уральск #суд #прокуратура #афера

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