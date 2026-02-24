Ее организаторами и авторами стали известный казахстанский архитектор, дизайнер и историк материальной культуры Алмас Ордабаев и его дочь – политик, экс-министр по правам человека и национальным меньшинствам Чехии Джамиля Стехликова. Выставку в галерее пражского Дома национальных меньшинств открыл посол Казахстана в Респуб­лике Чехия Кайрат Абдрахманов.

Документальная часть экспозиции – это фактически уже исчезнувшая натура: фотографии, сделанные в середине прошлого века, показывают жизнь казахов в условиях кочевого быта. Художественная часть представлена картинами о Казахстане.

– Если мои яркие картины – это воспоминания из детства, проведенного в Казахстане, то фотографии отца – документ времени, – рассказывает Джамиля Стехликова. – Его родовое гнездо – аул Каракемер Жамбылской области, расположенный у подножья Чу-Илийских гор. Так он, студент архитектурного факультета Ленинградского инженерно-строительного института, проводил каждое лето. На фотоснимках, сделанных им в 1957–1958 годах, запечатлена повседневная кочевая жизнь, снятая с седла лошади, в ее настоящем, натуральном виде. Это не только люди – родственники отца, но и перекочевка на верблюдах на жайляу, тайком проводимые кокпары (их запрещали из-за высокого травматизма), сборка юрты и жизнь в ней.

Чешские ученые-востоковеды и культурологи были потрясены аутентичностью черно-белых фотографий. Особенно впечатлила их легендарная казахская юрта. Сейчас идут переговоры о передаче репродукций фото Алмаса Ордабаева в чешский Музей восточных культур им. Напрстка, где будет организована еще одна выставка под названием «Жизнь на жайляу».

Цель экспозиции в Доме национальных меньшинств, по словам Джамили Стехликовой, познакомить чешскую общественность с культурой Казахстана.

– Это был импульс, направленный на продвижение идеи о получении казахской диаспорой Чехии статуса официального нацио­нального меньшинства, – говорит она. – Казахстан и казахстанцев любят в Чехии, но очень мало знают о нас. Официальное признание национальным меньшинством обеспечит доступ к большим информационным платформам, где казахстанцы могут презентовать себя и, разу­меется, получать определенные преимущества для проживания в этой стране.

В Чехии, по разным оценкам, сегодня проживает от 10 до 15 тыс. казахов – цифра колеб­лется из-за прибывающих и убывающих студентов.