Как заверяют синоптики, на большей части республики она ожидается умеренно теплой, с количеством осадков в пределах климатической нормы. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явлениями и туманами.

– В течение зимнего периода предполагаются так называемые «температурные качели», то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода, – уточнила на брифинге директор Гидрометцентра Марина Шмидт.

Декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков, преимущественно в виде снега, с метелями, штормовыми вет­рами, гололедами и туманами. При выходе южных циклонов в отдельные дни возможны дождь и мокрый снег. Но не исключены и ясные морозные дни.

Так, в конце первой декады на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23–28 мороза. На западе и юге в начале месяца ожидается еще до 10 тепла, но затем температура понизится до 12–17 ночью и 3–8 мороза днем.

В январе температура воздуха предполагается около нормы на большей части территории страны и чуть ниже нормы на востоке. Осадков стоит ждать как обычно, лишь чуть больше в горных и предгорных районах юга и юго-востока. Февраль и март 2026 года тоже обещают быть теп­лыми, без особых проблем со стороны небесной канцелярии.

Однако в Казгидромете обратили внимание на то, что в связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года.