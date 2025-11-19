Зима будет теплой

Погода
13
Лилия Мухитова

Казгидромет представил консультативный прогноз погоды по Казахстану на предстоящую зиму.

фото из архива «КП»

Как заверяют синоптики, на большей части республики она ожидается умеренно теплой, с количеством осадков в пределах климатической нормы. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явлениями и туманами.

– В течение зимнего периода предполагаются так называемые «температурные качели», то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода, – уточнила на брифинге директор Гидрометцентра Марина Шмидт.

Декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков, преимущественно в виде снега, с метелями, штормовыми вет­рами, гололедами и туманами. При выходе южных циклонов в отдельные дни возможны дождь и мокрый снег. Но не исключены и ясные морозные дни.

Так, в конце первой декады на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23–28 мороза. На западе и юге в начале месяца ожидается еще до 10 тепла, но затем температура понизится до 12–17 ночью и 3–8 мороза днем.

В январе температура воздуха предполагается около нормы на большей части территории страны и чуть ниже нормы на востоке. Осадков стоит ждать как обычно, лишь чуть больше в горных и предгорных районах юга и юго-востока. Февраль и март 2026 года тоже обещают быть теп­лыми, без особых проблем со стороны небесной канцелярии.

Однако в Казгидромете обратили внимание на то, что в связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года.

#Казахстан #погода #Казгидромет #зима

