Местом необыкновенным, «с повышенной плотностью истории» называл Геннадий Николаевич свой родной Уральск. А в музее «Старый Уральскъ», настоящей обители местной истории и культуры, он всегда был желанным и дорогим гостем, выступая на презентациях своих книг. В этот раз на собравшихся здесь друзей, коллег и просто почитателей его самобытного таланта он смотрит с фотографий. Вот Гена совсем молоденький в солдатской гимнастерке, вот – уже известный тележурналист на берегу Урала, о котором так много писал и рассказывал. Эти фото – как закладки в Книге памяти: встреча с первым Президентом страны, министром культуры, друзьями, поэтами, краеведами, участниками экспедиции «По следам Правдухина», идейным инициатором которой он был. В центре фотостенда – проба пера, первый журналистский опыт – заметка «Хороша рыбалка на Анкате», опубликованная газетой «Приуральская правда». Ее Доронин написал тринадцатилетним мальчишкой.

Рядом на столе книги писателя, две из шестнадцати – «Золоченое донышко» и «Бершарал» – изданы при содействии общественного культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» в издательстве «Оптима».

– Очень многое в его творчестве связано с прошлым и настоящим родного города. Все пронизано любовью к жизни, к этой земле и людям, здесь живущим, – сказал, открывая встречу, посвященную первой годовщине со дня смерти Г. Н. Доронина, директор музея Геннадий Мухин. – В этом году в серии «Уральская библиотека» вышла книга «Единственный и единственная», посвященная нашему музею и его основательнице Наталье Сладковой. В издании собраны публикации уральской журналистки Натальи Жуковой, которая на протяжении 22 лет освещала деятельность музея. Одно из трех интервью с Геннадием Дорониным вошло в эту книгу. Его рассказ вошел в девятый номер журнала «Уральские войсковые ведомости», который буквально на днях доставлен из Москвы в Уральск.

Душевно пронзительным получился документальный фильм о Доронине, подготовленный тележурналисткой Светланой Федулеевой. Для нее он был не просто коллега, а старший друг, наставник.

– Это человек высокой внутренней и внешней культуры, широкообразованный, начитанный, – вспоминает она. – У нас дома была богатая библиотека. Но когда я попала в дом Геннадия Николаевича, я поняла, что значит настоящая сокровищница, которая может быть у человека настоящего. Словом Доронина нельзя было не восхищаться, его языковой палитре не было равных. Если он рассказывал о рыбалке, то это был сказ. Тебе тут же хотелось той самой наваристой щучьей ухи или печеной на костре, почти угольной картошки. При нем говорить некрасиво или неправильно – равно оступиться и потом жить с этим клеймом всю жизнь.

Саундтреком к фильму стала песня «Знаете, каким он парнем был». Настоящим, без притворства и наигранности, говорит автор, словно отвечая на этот вопрос. Без лишней пустой суеты прошел свой путь достойно, как настоящий мужчина и патриот, не замаравший честь предков, а ее приумноживший, увековечивший славу земли родной в рукописях своих. А они, как мы знаем, в огне не горят. Так любить свою Родину, как любил ее он, могут не все, а научить этой любви других – лишь единицы.

Светлана также передала слова приветствия сына писателя, Олега Геннадьевича, которому не удалось присутствовать на этой встрече: «Масштаб его личности я и сегодня не осознаю до конца, но знаю одно – отец всегда был моим другом, рядом с которым было интересно. Его помыслы были чистыми и искренними. Он мог объединять вокруг себя людей, быть примером честности и преданности своему делу. Пусть память о нем будет светлой, а его слово продолжает вдохновлять на добрые дела и поступки».

Книги Доронина особо дороги для Уральска и его жителей. Между строк узнаются улочки, дворы, лица.

– Повесть «Старый друг уезжает» – это про меня, – рассказывает Николай Давлеткалиев. – Мы выросли в одном дворе, в одном полуподвале, через стенку. Он был старше меня на два года. Мне «по наследству» достались его пеленки, его деревянная коляска. В другой части типографского двора жила Ольга Осиповна Костина, которая преподавала литературу в мужской гимназии, нынешней школе № 6. Она читала нам сказки, а после научила нас читать. Так что в первый класс мы пошли подготовленными. Но главным развлечением нашего детства была рыбалка. Восемь минут ходьбы, и мы – на Чагане. Любимое место – там, где Чаган впадает в Урал. Рыболовные крючки приходилось обменивать на макулатуру. Мои родители тоже работали в Уральской типографии. Вся редакция знала нас. Как-то один из работников редакции нам сказал: «Вы такие словоохотливые. Напишите что-нибудь». Когда в газете вышла заметка «Хороша рыбалка на Анкате», мы так ею гордились. Правда, пацанам на районе пришлось доказывать, что автор – перед ними, а не какой-нибудь взрос­лый солидный однофамилец. Гена всегда отличался острым языком и этим внимательным, с прищуром взглядом. Сколько раз из-за этого взгляда начинались уличные споры…

Николай Романович предложил на дом, где родился и вырос Геннадий Доронин, установить мемориальную доску.

Вдова писателя Надежда Кон­стантиновна Шашкова рассказала о периоде жизни в Астане, работе в «Казахстанской правде», о причинах переезда семьи в Беларусь:

– Он пришел в «Казахстанскую правду» корреспондентом и сделал молниеносную карьеру, став сначала завотделом, потом – заместителем главного редактора. Отвечал за темы культуры и социальной жизни. Несмотря на то что приходилось вычитывать огромный объем, успевал писать в газету. Никогда не отказывался от командировок, воспринимал их как возможность посмотреть мир. Подготовка редакции к празднованию 90-летия газеты стала для него карт-бланшем работы в архивах. Он начал с Оренбургского, где обнаружил первый номер «Степной правды», которая впоследствии преобразовалась в «Казахстанскую правду». Этим открытием «добавил» газете еще четыре года. С увлечением собирал материалы о Великой Отечественной войне. Несколько раз ездил в Санкт-Петербург, работал в Синодальном архиве. В Подольском архиве нашел послужной список и наградной лист своего отца – Зайнуша Гумаровича Тохтамышева. Так гордился этим. Он готовил к печати целые развороты, посвященные казахстанцам – участникам Великой Отечественной войны. Для него это был личный долг перед героями.

С 2006 года вплоть до самого ухода вышло 11 книг Геннадия Доронина. Его издавали в ­Алматы, Усть-Каменогорске. Поз­же укрепилось сотрудничество с московскими издательствами. Его рассказы вошли во всемирную антологию русской литературы. Он публиковался во всех казахстанско-российских альманахах. Его произведения охотно печатали литературные журналы Беларуси. За книгу «Остров», еще работая в «Казправде», писатель получил звание «Заслуженный деятель культуры». За вклад в мировую, русскую и казахстанскую литературу уже посмертно ему присуж­дена Золотая медаль Чингиза Айтматова. Такая интенсивность творческой деятельности и сказалась на его здоровье. В 2015-м Доронины вынуждены были переехать в Беларусь, где проходил лечение писатель.

– Геннадий очень тосковал и скучал по Уральску и уральцам. Он стремился к старым друзьям, мечтал просто постоять в скверике с надеждой встретить знакомого. Если бывали в Казахстане, обязательно заезжали в Уральск. В последний раз, когда собрались сюда, он уже сильно болел. Прямых рейсов не было, я искала билеты с пересадкой. Но он сказал, как отрезал: «Не ищи. Не хочу, чтобы меня таким видели». Его сердце всегда было здесь. Поэтому я не могла не приехать в Уральск на эту встречу, – сказала вдова.

Все годы совместной жизни Надежда Константиновна была литературным секретарем мужа. Вот и сегодня своим долгом она видит приведение огромного архива писателя в порядок. У него три компьютера, множество записей от руки, которые он привозил из каждой поездки. Часть этих наработанных фрагмен­тов уже собраны в приквел «Буратино, ранние годы. Повествование в фиолетовых тонах», опубликованный к 80-летию писателя в июньском номере журнала «Простор». Доронин посвятил его старшему внуку Даниилу.

– Почему в фиолетовых тонах? Потому что молодым «все фио­летово», – поясняет Надежда Константиновна. – Здесь нет никаких прямых назиданий, все иносказательно. Но красной нитью через все повествование проходит мысль, что такое – безразличное – отношение к жизни ни к чему хорошему не приведет.

Часть материалов из писательского архива Надежда Шашкова передала в музей «Старый Уральскъ». Это местные газеты 60-х годов с подборкой литературных страничек, рукописи (стихи, рассказы, письма) уральских поэтов-шестидесятников, казачьи дореволюционные издания, обнаруженные при работе в крупнейших архивах. Все это не ляжет мертвым грузом в запасники музея, а будет использовано в работе.

Прошел год, как перестало биться сердце Геннадия Доронина. Но дело журналиста и патриота продолжают единомышленники – участники экс­педиции по Уралу, каждый год поднимающие пласт проблем главной водной артерии региона. Мастер слова жив в каждой своей книге, в каждой крылатой фразе, в памяти друзей, коллег и земляков, почитателей его самобытного таланта.