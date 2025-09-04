Бирсуатцы, дети которых учились в старой, 1963 года постройки, школе, признанной аварийной, ждали этого часа с нетерпением. «Казахстанская правда» еще в 2023 году писала, что жители села бьют тревогу, обращаются в различные инстанции, напоминая о том, что их дети учатся, мерзнут зимой в аварийном здании. Но теперь это – дела минувших дней.

Новая школа построена за счет средств ТОО «МТЛ-Арка». Школьники села Бирсуат нынешний учебный год начинают в полностью оборудованном здании, отвечающем всем современным требованиям.

В школе светлые и просторные классы. Здесь восемь предметных кабинетов, библиотека, спортивный зал и вместительная столовая. Во всех помещениях новая мебель и необходимое оборудование.

– Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Новая школа в Бирсуате – это не только современное здание, это символ будущего, символ заботы о подрастающем поколении. Президент нашей страны уделяет особое внимание развитию образования в сельских регионах, и этот объект – яркое подтверж­дение системной политики в сфере образования, – отметил аким Жаркаинского района ­Ербол Жусупбеков.

В ходе торжественной церемонии директору школы были вручены сертификаты от имени акима района на сумму 5 млн тенге для приобретения LED-экрана и от подрядной компании – на 1 млн тенге – для покупки музыкальной аппаратуры. А при поддержке фонда Jelken в учебном заведении появился кабинет стоимостью более 20 млн тенге, здесь у ребят есть новые возможности в освоении науки и техники.

Местное ТОО «Бирсуат Агро» приобрело дом для учителей. Примечательно, что жители села собственными силами провели в нем ремонт. Такое решение, конечно же, позволит привлечь и закрепить на селе молодых педагогов.

Пока школа возводилась, жители села внимательно следили за ходом строительства. Сегодня они единодушно выражают благодарность инвесторам и местной власти за развитие социальной инфраструктуры.

– Мы очень рады, что у наших детей теперь есть современная школа. Просторные классы, биб­лиотека, спортзал – все это новые возможности для ребят. Это большая радость и гордость за село. Спасибо всем, кто сделал это возможным, – сказала жительница Бирсуата, многодетная мама Ольга Варкентин.

Добавим, что в рамках парт­нерства с ОФ «Қазақстан халқына» четыре школы райо­на – им. Н. Крупской, а также сел Шойындыколь, Бирсуат и Ушкарасу – получили современное учебное оборудование. И это реальный шаг к улучшению условий, в которых дети учатся и осваивают школьную программу.