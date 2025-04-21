Фото: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Фрэнк Маккомб — талантливый американский певец и композитор, пианист-виртуоз и музыкальный продюсер. Для его творчества характерен симбиоз жанров R&B, соул, фанк, госпел и джаз, которые занимают особое место в современной музыкальной культуре США.

Исполнительское мастерство Фрэнка Маккомба высоко оценивается критиками, нередко называющими его живой легендой американской музыки. Карьера певца отмечена совместной работой с Принсом, Стиви Уандером и Чакой Хан, а также плодотворным сотрудничеством с легендарным авторским дуэтом Кенни Гэмбла и Леона Хаффа, чье творчество является целой эпохой в развитии жанра соул.

Студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы встретили певца торжественным музыкальным номером, вызвав у него бурю положительных эмоций.

— Огромное и сердечное спасибо музыкантам и дирижеру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы за это замечательное поздравление, когда мы с группой вошли в аудиторию, чтобы провести мастер-класс. Благодарю и всех присутствовавших, — написал Фрэнк Маккомб на своей страничке в Instagram.

Певец пообщался со студентами и преподавателями консерватории, поделился своими взглядами на музыкальное искусство и опытом работы на мировой сцене. Завершил встречу масштабный джем-сешн (совместное исполнение произведений без предварительной подготовки), который Фрэнк Маккомб провел совместно с молодыми музыкантами.