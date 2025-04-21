Знаменитый американский певец встретился с алматинскими слушателями

Музыка
138
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Встреча с мировой звездой соул-джаза состоялась в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Фрэнк Маккомб — талантливый американский певец и композитор, пианист-виртуоз и музыкальный продюсер. Для его творчества характерен симбиоз жанров R&B, соул, фанк, госпел и джаз, которые занимают особое место в современной музыкальной культуре США.

Исполнительское мастерство Фрэнка Маккомба высоко оценивается критиками, нередко называющими его живой легендой американской музыки. Карьера певца отмечена совместной работой с Принсом, Стиви Уандером и Чакой Хан, а также плодотворным сотрудничеством с легендарным авторским дуэтом Кенни Гэмбла и Леона Хаффа, чье творчество является целой эпохой в развитии жанра соул.

Студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы встретили певца торжественным музыкальным номером, вызвав у него бурю положительных эмоций.

— Огромное и сердечное спасибо музыкантам и дирижеру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы за это замечательное поздравление, когда мы с группой вошли в аудиторию, чтобы провести мастер-класс. Благодарю и всех присутствовавших, — написал Фрэнк Маккомб на своей страничке в Instagram.

Певец пообщался со студентами и преподавателями консерватории, поделился своими взглядами на музыкальное искусство и опытом работы на мировой сцене. Завершил встречу масштабный джем-сешн (совместное исполнение произведений без предварительной подготовки), который Фрэнк Маккомб провел совместно с молодыми музыкантами.

#музыка #Алматы

Популярное

Все
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
С начала года на производстве погибло 40 человек в Казахстане
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Казахстанские школьники отличились на чемпионате школьной инженерии в Хьюстоне
Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года
В Казахстане отменили таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти
Новая гробница найдена в Египте
От Токио до Парижа: в каких соревнованиях будут участвовать казахстанцы
«Таза Қазақстан»: марафон экологических мероприятий стартует в РК
Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
В Семее прошел этно-кулинарный конкурс «Ақ бауырсақ»
Глава государства посадил дерево в парке «Жастар»
Более 20 сел Западно-Казахстанской области отказались от продажи алкоголя
Школьники показали Президенту свои проекты по очистке реки Есиль
Первую сеть стандарта 10G запустили в Китае
Столичные гимнастки завоевали «бронзу» на Кубке мира
Госаудиторы рассказали, какие изменения произошли в сфере теплоснабжения
Президент: Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле
Терпение и труд
Победителей конкурса национального искусства «Серпер» определили в Астане
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Говорят правнуки солдат Победы
Как убивали Шерзата Болата
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Нет дружбы крепче фронтовой
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

«Два голоса – одна гармония»: столичных меломанов приглашаю…
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоен…
Казахстанская музыка вернулась в соцсети
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева проше…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]