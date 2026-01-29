Золото и деньги на 4 млн тенге вынесла карманница из автобуса в Алматы

Закон и Порядок
132
Дана Аменова
специальный корреспондент

Преступление попало на камеры видеонаблюдения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы задержали женщину, подозреваемую в совершении карманной кражи в общественном транспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Было установлено, что злоумышленница  в автобусе  похитила из сумки пассажира деньги в национальной и иностранной валюте, а также золотые изделия. Общая сумма ущерба составила более 4,1 млн тенге.

«В ходе оперативно-следственных действий причастность подозреваемой к преступлению была изобличена. При проведении обыска изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт хищения, в том числе часть похищенного имущества. Кроме того, вина подозреваемой подтверждается записями камер видеонаблюдения, установленных в салоне общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются», – информировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

В полиции призвали граждан соблюдать меры личной безопасности и быть особенно внимательными к своему имуществу в общественном транспорте.

#полиция #МВД #Алматы #автобус #карманница

