Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы задержали женщину, подозреваемую в совершении карманной кражи в общественном транспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Было установлено, что злоумышленница в автобусе похитила из сумки пассажира деньги в национальной и иностранной валюте, а также золотые изделия. Общая сумма ущерба составила более 4,1 млн тенге.

«В ходе оперативно-следственных действий причастность подозреваемой к преступлению была изобличена. При проведении обыска изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт хищения, в том числе часть похищенного имущества. Кроме того, вина подозреваемой подтверждается записями камер видеонаблюдения, установленных в салоне общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются», – информировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

В полиции призвали граждан соблюдать меры личной безопасности и быть особенно внимательными к своему имуществу в общественном транспорте.