«Зыряночка» – планета талантов Культура 4 февраля 2026 г. 8:00 101 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Алтае известный в регионе хореографический коллектив «Зыряночка» начал год с победы на республиканском конкурсе «Асыл Арман-2026». Фото: акимат района Алтай ВКО О стиле ансамбля можно судить по названиям танцев, за исполнение которых коллектив в трех возрастных категориях завоевал призовые места и Гран-при: казахский, татарский, китайский, башкирский, еврейский, андижанская полька, «Скоморохи», «Көкпар», «Өр Алтай». Вот уже 45 лет народные танцы составляют основу репертуара артистов и собирают полные залы зрителей. Как рассказали в районном акимате, коллектив был создан при зыряновском Дворце культуры и спорта в начале 1980-х. Начинающий хореограф Зоя Дузбаева сразу ввела классические правила подготовки: занятия у станка, репетиции по расписанию без пропусков, перфекционизм в технике. «Зыряночка» быстро стала изюминкой города горняков, получила звание образцового ансамбля. И сегодня в коллективе действует негласное кредо «ни одного конкурса без победы». Артисты побывали с выступлениями практически во всех регионах страны, выступали на сценах Китая, Турции, России, Европы. Собрали богатую коллекцию республиканских и международных наград и дипломов. Родители начинают приводить малышей в «Зыряночку» уже с трех лет. Все знают: детей здесь научат быть артистичными, трудолюбивыми, дисциплинированными. В Восточно-Казахстанской области о замечательном коллективе отзываются как о планете, богатой россыпью талантов и дарящей уважение к народной культуре. К своему 45-летию «Зыряночка» выступила с концертом из 36 номеров! Причем каждый танец – это фееричный микс этники и современного стиля. В книге отзывов ансамбля зрители так и пишут: «Умеют отразить в танце характер народа, берут за душу». #конкурс #ВКО #ансамбль #Асыл Арман -2026 #Зыряночка