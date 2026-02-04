«Зыряночка» – планета талантов

Культура
101
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Алтае известный в регионе хореографический коллектив «Зыряночка» начал год с победы на респуб­ликанском конкурсе «Асыл Арман-2026».

Фото: акимат района Алтай ВКО

О стиле ансамбля можно судить по названиям танцев, за исполнение которых коллектив в трех возрастных категориях завоевал призовые места и Гран-при: казахский, татарский, китайский, башкирский, еврейский, андижанская полька, «Скоморохи», «Көкпар», «Өр Алтай». Вот уже 45 лет народные танцы составляют основу репертуара артистов и собирают полные залы зрителей.

Как рассказали в районном акимате, коллектив был создан при зыряновском Дворце культуры и спорта в начале 1980-х. Начинающий хореограф Зоя Дузбаева сразу ввела классические правила подготовки: занятия у станка, репетиции по расписанию без пропус­ков, перфекционизм в технике. «Зыряночка» быстро стала изюминкой города горняков, получила звание образцового ансамбля. И сегодня в коллективе действует негласное кредо «ни одного конкурса без победы». Артисты побывали с выступлениями практически во всех регионах страны, выступали на сценах Китая, Турции, России, Европы. Собрали богатую коллекцию республиканских и международных наград и дипломов.

Родители начинают приводить малышей в «Зыряночку» уже с трех лет. Все знают: детей здесь научат быть артистичными, трудолюбивыми, дисцип­линированными.

В Восточно-Казахстанской области о замечательном коллективе отзываются как о планете, богатой россыпью талантов и дарящей уважение к народной культуре. К своему 45-летию «Зыряночка» выступила с концертом из 36 номеров! Причем каждый танец – это фееричный микс этники и современного стиля. В книге отзывов ансамбля зрители так и пишут: «Умеют отразить в танце характер народа, берут за душу».

#конкурс #ВКО #ансамбль #Асыл Арман -2026 #Зыряночка

