В Департаменте государственных доходов по городу Астане рассказали, кто обязан подать декларацию о доходах и имуществе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в 2025 году, в рамках внедрения всеобщего декларирования обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе возникает за отчетный налоговый период, то есть, за 2024 год.

Так, в текущем году декларированию подлежат:

- государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги,

- крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги,

- руководители, учредители (участники) субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли участия, а также их супруги,

- занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы),

- получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (в том числе от аренды, операций с цифровыми активами и др.),

- имеющие деньги на счетах в иностранных банках на сумму свыше 1 000 МРП,

- владеющие активами за рубежом (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото и т.д.),

- имеющие в собственности цифровые активы,

- лица, которые в течение 2024 года приобрели имущество на сумму свыше 20 000-кратного размера МРП (В 2025 году 20 000 МРП = 78 640 000 тенге) в том числе за пределами РК.

Срок подачи декларации: не позднее 15 сентября 2025 года по месту жительства, за 2024 отчетный календарный год.

Физические лица могут представить декларацию о доходах и имуществе в электронном формате: через портал Комитета государственных доходов, портал электронного правительства, а также с использованием мобильных приложений, таких как e-Salyq Azamat, eGov Mobile, HALYK, Kaspi.kz. BCC.KZ либо на бумажном носителе.