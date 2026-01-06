Всего в городе насчитывается 550 дворов, 515 из них, или 94%, привели в порядок за последние пять лет благодаря бюджетному финансированию. В 2025-м на эти цели было направлено 1,5 млрд тенге. Этих денег хватило на выполнение ремонтных работ в 52 дворах. Благоустройство предусматривает замену асфальтового покрытия и бордюров, обустройство и расширение парковочных зон.

А вот установка детско-спортивных площадок финансируется в рамках других госпрограмм, в основном «Бюджет народного участия». В прошлом году в Костанае установлено 40 площадок, 30 из которых – по инициативе самих горожан. Всего же с 2021 по 2025 год такие площадки оборудованы в 350 дворах (64% от общего числа), в том числе 51 проект реализован по программе «Бюджет народного участия». В нынешнем году МАФы и турники будут установлены в 39 дворах города. При этом 10 площадок оборудуют за счет бюджета, а 29 – в рамках проекта БНУ. Городские власти надеются в следующем году увеличить финансирование на установку детско-спортивных площадок и таким образом завершить и этот проект.