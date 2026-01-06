35 дворов обновят в этом году в Костанае

ЖКХ
2
Валентина Мелехова

В областном центре завершается многолетняя программа по благоустройству дворовых территорий.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в городе насчитывается 550 дворов, 515 из них, или 94%, привели в порядок за последние пять лет благодаря бюджетному финансированию. В 2025-м на эти цели было направлено 1,5 млрд тенге. Этих денег хватило на выполнение ремонтных работ в 52 дворах. Благоустройство предусматривает замену асфальтового покрытия и бордюров, обустройство и расширение парковочных зон.

А вот установка детско-спортивных площадок финансируется в рамках других госпрограмм, в основном «Бюджет народного участия». В прошлом году в Костанае установлено 40 площадок, 30 из которых – по инициативе самих горожан. Всего же с 2021 по 2025 год такие площадки оборудованы в 350 дворах (64% от общего числа), в том числе 51 проект реализован по программе «Бюджет народного участия». В нынешнем году МАФы и турники будут установлены в 39 дворах города. При этом 10 площадок оборудуют за счет бюджета, а 29 – в рамках проекта БНУ. Городские власти надеются в следующем году увеличить финансирование на установку детско-спортивных площадок и таким образом завершить и этот проект.

#Костанай #ЖКХ #благоустройство

Популярное

Все
Гостей встречали Ван Гог и Дали
В Уральске открыл двери творческий центр
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Есть вода, но трещат магистрали
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Тариф возрастет, но попозже
В Кенгир пришла питьевая вода
Ливневки защитят от подтоплений
Чтоб свет не гас и батареи грели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]