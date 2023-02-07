5 млн тенге перевела акмолинка "врачу ООН в Сирии"

В течение практически полугода мошенники под разными причинами выманивали у потерпевшей различные суммы в долларах США якобы для беспрепятственного перелета иностранца в Казахстан.

Фото: anticorr.media

После переписки с мошенником, представившимся нейрохирургом из Сирии, акмолинка лишилась почти 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С довольно необычным мошенничеством столкнулась 71-летняя акмолинка из Щучинска. 5 февраля пенсионерка обратилась в местный отдел полиции и рассказала, что после переписки с иностранцем она лишилась 4,9 млн тенге.

В течение практически полугода мошенники под разными причинами выманивали у потерпевшей различные суммы в долларах США якобы для беспрепятственного перелета иностранца в Казахстан.

Потерпевшая рассказала, что в июле 2022 года в Instagram она познакомилась с мужчиной, представившимся Уильямом Альбертом. Новый знакомый рассказал акмолинке, что работает врачом-нейрохирургом и находится в Сирии недалеко от Алеппо.

Далее общение продолжилось уже в Skype, а спустя некоторое время иностранец сообщил, что хочет приехать в Казахстан, однако, необходимо ее письменное согласие, написав которое, женщина отправила также через Skype.

Примерно через два дня на электронный адрес заявительницы пришло письмо от Организации объединенных наций, в котором лже-представители ООН сообщили, что для безопасного перелета "Альберта" необходимы 2 тысячи долларов США.

После того, как пенсионерка отправила требуемую сумму по указанному счету, с ней связались те же "представители ООН" и объяснили, что деньги были внесены не вовремя и самолет, летевший в Казахстан, отменили.

В течение полугода мошенники придумывали различные причины, по которым рейс то и дело отменяли, а женщина продолжала отправлять необходимые денежные переводы, при этом никому из родственников о новом знакомом не рассказала.

В общей сложности акмолинка отправила на счет аферистов 10 тысяч 200 долларов США или 4,9 млн тенге. При этом деньги она брала в долг у своих родных, а также оформила два кредита в банках.

Факт мошенничества полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты квитанции о переводах денег и переписки.