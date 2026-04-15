Природоохранные попуски проводятся ежегодно. Они необходимы для обеспечения благоприятных условий для нереста рыб, обводнения пойменных земель и поддержания производства корма для сельского хозяйства Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Министерством водных ресурсов и ирригации начаты природоохранные попуски из Шульбинского водохранилища в области Абай для поддержания и сохранения экосистем в бассейне реки Ертис. В общей сложности из водохранилища планируется сбросить 6,3 млрд кубометров воды.

Попуски продлятся до 4 мая. Основная фаза попуска продлится до 30 апреля. В течение этого времени объемы сбросов будут составлять 3500-2000 кубометров в секунду. Максимальный сброс в объеме 3500 кубометров в секунду будет осуществляться в течение 10 суток.

До начала попуска были проведены подготовительные работы в русле ниже Шульбинского водохранилища.