9-летнюю девочку изнасиловали в Шымкенте

В Департамент полиции Шымкента поступило заявление от жительницы города по факту изнасилования ее малолетней дочери неизвестным лицом, сообщает Otyrar.kz.
"Жуткое преступление произошло в Шымкенте. Пострадала 9-летняя девочка. В заброшенном доме, который за моей спиной, над ребенком надругался мужчина. По словам местных жителей, днем девочка возвращалась из школы с тренировки, но до дома чуть-чуть не дошла. Это место от ее дома метрах в 30-ти… Подозреваемого полицейские ищут уже третьи сутки!" — написала на своей странице в Facebook журналист телеканала "КТК" Марина Низовкина.
Фото Марины Низовкиной
"По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 120 УК (изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и соблюдения охраняемых законом прав несовершеннолетнего", - сообщили в департаменте полиции.