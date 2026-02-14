А надо ли так?

Елена Левкович

Оба сына – школьники, старший в восьмом классе, младший – в шестом. Учатся иногда через свое «не хочу» и мое «надо». Честно скажу, контроль за выполнением домашних заданий я забросила еще несколько лет назад. Измотав нервную систему со старшим, когда первые два года вечерами не отходила от него аки Арина Родионовна от кудрявого мальчика Саши, с младшим умыла руки сразу: помогу, только если совсем непонятно, а так – давай сам. И это сработало, но тут стоит учесть, что младший отнюдь не прочь был учиться и продолжает это делать. Верю, что и старший сын когда-нибудь последует его примеру.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Репетиторов не нанимаем, потому что, повторюсь, «дети, вы всегда можете на нас с папой рассчитывать». Отец семейства отвечает за естественные науки и математику, я – за языки и творческое. Времени не жалеем, главное, чтобы стало понятно.

Но, общаясь с другими родителями, вижу, что мы такие чуть ли не единственные: у большинства дети со школьной скамьи бегут в учебные центры, к репетиторам, на курсы. Мол, школа дает минимум, а до поступления в вуз несколько лет, да и вообще полезно много знать.

Во всей красе одержимость наполнить детей знаниями предстала передо мною в фойе школы, куда наш мелкий изъявил желание поступить. Само поступление еще нескоро, но пробные тесты сдаются уже с осени. Мы рассудили: надо попробовать, будешь знать, в чем пробелы, будет время подтянуться. Заодно оценим, насколько хороша наша нынешняя школа.

Пошли «сдаваться» как есть – ничего специально сын не читал, не повторял. Он ушел на экзамен, а сама я оказалась вовлечена в беседу родителей таких же «пробников». И у меня буквально глаза открылись!

Это мой пришел «на изи», как говорится. А люди даже к пробным тестам готовятся месяцами! Да и, в принципе, постоянно готовятся, занимаются, ходят к предметникам, штудируют дополнительные источники. Я молча хлопала глазами – добавить от себя мне было нечего.

Через три часа вышел сын, под большим впечатлением. Но не от заданий теста, а от того же, что и я, – обилия дополнительных занятий у его сверстников. Пылко поведал, что во время перерыва ребята хвастались, у кого больше репетиторов. Уверенную победу одержал мальчик, который уже два года не ходит в школу, а находится на домашнем обучении (родители решили, что так продуктивнее – получать образование онлайн), а еще у него репетиторы почти по каждому предмету – так тоже решили родители. Сын говорит, рассказывал он о своем заумном житье-бытье очень грустным голосом.

Я как-то тоже загрустила: может, мы с мужем зря так попустительствуем? Чай, не Эйнштейны у нас растут, а мы и не нервничаем по этому поводу. Даже загорелась идеей срочно куда-то обоих сыновей пристроить: и на дополнительные по математике, и на уроки авиамоделирования на всякий случай! А потом пришли результаты теста, и оказалось, что его школьных знаний вполне хватает на то, чтобы уверенно себя чувствовать среди ровесников-школяров с репетиторами. И меня отпустило.

Но все еще думаю: хорошо это или плохо – так нагружать детей? Знания – это замечательно, но какой ценой: давно ли мальчик, живущий от репетитора к репетитору, играл в компьютерные стрелялки? И как успевают отдыхать дети, у которых, помимо курсов, есть еще плавание или каратэ? Ни в коем случае не критикую родителей, может, такой режим и самим детям нравится? Но вот вспоминаю себя в школе и почему-то не верю, что такая юность может быть по душе.

#Образование #школа #знания #репетиторство

