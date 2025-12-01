Состязание было приурочено к 180-летию Абая Кунанбаева и организовано при поддержке Федерации Құсбегілік РК, передает официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Ловкие беркуты, соколы и ястребы сражались на турнире за победу, казахские тазы удивляли своей скоростью на забегах, а национальные виды спорта продемонстрировали богатую спортивную культуру. Для зрителей были организованы увлекательные этнопрограммы.

В состязаниях приняли участие около 70 беркутов, 14 сапсанов и 15 ястребов из 9 областей и 3 городов страны. В рамках двухдневного турнира также состоялись соревнования кумай-тазы.

В национальных спортивных состязаниях столицу представляли Аян Досыманов, Серикбек Кунтуган, Диас Кунтуган и Ерасыл Серикбекулы. Все они продемонстрировали высокий уровень мастерства. Ерасыл Серикбекулы завоевал золотую медаль в дисциплине с беркутами и серебряную - в состязаниях с ястребами. В завершении турнира состоялся праздничный вечер, посвященный награждению лучших спортсменов.