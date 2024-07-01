Саммит ШОС: аэропорт и вокзалы Астаны перешли на усиленный режим

Транспорт, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В период проведения саммита ШОС в столичном аэропорту будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию.

«На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков. Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в городах Алматы и Караганда», – рассказали в министерстве. 

Также в рамках проведения ШОС ж/д объекты работают в штатном режиме. На сегодня со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тыс. человек в сутки. По железнодорожному вокзалу «Нурлы жол» курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тыс. человек в сутки. Вокзалы оснащены системами комплексной безопасности.

В преддверии Саммита ШОС Служба государственной охраны обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением о проведении подготовительных мероприятий с использованием военной авиации.

В городской администрации попросили жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. На даты проведения саммита акимат рекомендует перевести работников столицы на удаленку.

3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения, отметили в столичном акимате.

На рассылку о закрытии Астаны в период проведения саммита отреагировали в полиции.

#Астана #безопасность #ШОС #аэропорт #саммит #вокзалы

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