Глава Минкультуры в своем обращении к добровольцам подчеркнула значимость волонтерского движения как ключевого элемента общества.

«Государство высоко ценит вашу активность, зрелую гражданскую позицию и созидательный труд. Мы и дальше будем поддерживать волонтёрские инициативы, расширять возможности для развития, создавая условия для раскрытия потенциала каждого неравнодушного казахстанца. Искренне благодарю всех волонтёров за вклад в развитие нашей страны, за стойкость, доброту и преданность своему делу. Пусть Ваша благородная деятельность всегда будет окружена уважением и поддержкой, а каждый добрый поступок приносит радость и свет в жизни людей», – отметила Аида Балаева.