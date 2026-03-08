Аида Балаева поздравила с Международным женским днем

Общество
77

Пресс-служба МКИ опубликовала текст поздравления заместителя премьер-министра - министра культуры и информации, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Дорогие матери, прекрасные дамы, уважаемые девушки и женщины!

От всей души поздравляю вас со светлым весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!

Мать в любом обществе является источником мирной жизни, началом согласия и благополучия, вестником спокойствия и стабильности.

В мировоззрении нашего народа, как и в национальной литературе, мать издавна считается символом нежности и доброты, любви и верности, мудрости и стойкости. Поэтому во все времена женщины становились движущей силой развития страны, самоотверженно трудясь во имя единства нации и ее будущего.

В проекте новой Конституции, который сегодня находится в центре внимания общества, защита прав и свобод человека определена как одна из ключевых ценностей. В том числе, впервые закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины.

Как отметил Глава государства, такая норма закона позволит усилить защиту прав детей, а также укрепить роль женщин и матерей в семье.

Кроме того, защита материнства и детства, а также укрепление института семьи рассматриваются как одни из ключевых задач государства. Эти изменения подчеркивают роль женщин в обществе не только с социальной точки зрения, но и как важнейшую основу устойчивого развития страны.

Сегодня в нашей стране вопросы расширения прав и возможностей женщин, укрепления гендерного равенства и защиты семейных ценностей стали ключевыми направлениями государственной политики.

На пути к построению справедливого общества права каждого гражданина должны быть надежно защищены. В этом контексте обеспечение безопасности и достоинства женщин, профилактика бытового насилия, а также противодействие таким негативным явлениям, как похищение невест и сталкинг, являются нашей общей задачей и ответственностью всего общества.

В связи с этим выражаю искреннюю благодарность всем женщинам, которые своим самоотверженным трудом вносят значимый вклад в благополучие нашей страны.

В честь сегодняшнего праздника желаю нашим дорогим бабушкам, уважаемым матерям, сестрам и прекрасным, словно цветущие тюльпаны, девушкам счастья и всех благ этого мира!

Пусть ваша жизнь будет светлой и наполненной теплом! Пусть вас всегда сопровождают радость и счастье! С праздником вас!

#поздравление #Балаева #8 марта

Популярное

Все
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Кульминация реформ
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Аида Балаева поздравила соотечественников с Днем благодарности
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
Дети не должны страдать: Динара Закиева о гибели детей после авиаудара по Ирану
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Токаев направил послания главам арабских стран
Президент поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Растет поток туристов
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Факты двойного гражданства выявили в области Абай
МИД предупредил казахстанских туристов
Государственные награды от имени Президента вручены в честь…
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]