Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Дорогие матери, прекрасные дамы, уважаемые девушки и женщины!

От всей души поздравляю вас со светлым весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!

Мать в любом обществе является источником мирной жизни, началом согласия и благополучия, вестником спокойствия и стабильности.

В мировоззрении нашего народа, как и в национальной литературе, мать издавна считается символом нежности и доброты, любви и верности, мудрости и стойкости. Поэтому во все времена женщины становились движущей силой развития страны, самоотверженно трудясь во имя единства нации и ее будущего.

В проекте новой Конституции, который сегодня находится в центре внимания общества, защита прав и свобод человека определена как одна из ключевых ценностей. В том числе, впервые закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины.

Как отметил Глава государства, такая норма закона позволит усилить защиту прав детей, а также укрепить роль женщин и матерей в семье.

Кроме того, защита материнства и детства, а также укрепление института семьи рассматриваются как одни из ключевых задач государства. Эти изменения подчеркивают роль женщин в обществе не только с социальной точки зрения, но и как важнейшую основу устойчивого развития страны.

Сегодня в нашей стране вопросы расширения прав и возможностей женщин, укрепления гендерного равенства и защиты семейных ценностей стали ключевыми направлениями государственной политики.

На пути к построению справедливого общества права каждого гражданина должны быть надежно защищены. В этом контексте обеспечение безопасности и достоинства женщин, профилактика бытового насилия, а также противодействие таким негативным явлениям, как похищение невест и сталкинг, являются нашей общей задачей и ответственностью всего общества.

В связи с этим выражаю искреннюю благодарность всем женщинам, которые своим самоотверженным трудом вносят значимый вклад в благополучие нашей страны.

В честь сегодняшнего праздника желаю нашим дорогим бабушкам, уважаемым матерям, сестрам и прекрасным, словно цветущие тюльпаны, девушкам счастья и всех благ этого мира!

Пусть ваша жизнь будет светлой и наполненной теплом! Пусть вас всегда сопровождают радость и счастье! С праздником вас!