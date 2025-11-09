Акмолинская область расширяет спортивную инфраструктуру

Спорт
158

Действуют уже 1124 объекта, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

В современном мире спорт становится новой формой социальной справедливости. В Акмолинской области это особенно заметно: здесь создают условия, при которых заниматься может каждый - от ребенка из села до человека с особыми потребностями.

«Мы хотим, чтобы спорт был не для рекордов, а для жизни. Чтобы человек с особыми потребностями, ребенок из села или пенсионер могли чувствовать себя частью большого движения», - делится руководитель управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Сегодня более 329 тысяч жителей региона, или 41,8% населения, систематически занимаются спортом. Из них почти половина — сельчане. Это результат системной работы по развитию массового спорта и доступной инфраструктуры.

Акмолинская область активно применяет государственный спортивный заказ через платформу damubala.kz. Этот инструмент позволяет развивать детский, инклюзивный и массовый спорт в формате партнерства с НПО, спортивными клубами и частными тренерами. По сути, каждый житель области может найти секцию рядом с домом и заниматься бесплатно или по минимальной цене.

«Система государственного спортивного заказа дала новую жизнь небольшим залам и клубам. Теперь тренеры из сел не уезжают, а наоборот - набирают группы. Это реальные рабочие места и живая среда, где спорт становится социальным лифтом», - отмечает Тулендин.

Особое внимание уделяется людям с особыми потребностями. Уже третий год в регионе действует социальный проект, который обеспечивает бесплатное посещение спортивных залов для маломобильных групп населения.

«Сегодня в программу вовлечены 347 человек, из них 113 - дети. Это не просто тренировки, а возможность социализироваться, почувствовать себя частью общества, поверить в свои силы», - подчеркивает Ардак Тулендин.

Немаловажную роль играет инфраструктура. В области действует 1124 спортивных объекта - от дворцов спорта и бассейнов до хоккейных кортов и уличных площадок. Только за последний год их стало больше на 17. Обеспеченность спортивными сооружениями составляет почти 65%, и этот показатель продолжает расти. В районах появляются новые теннисные корты, залы единоборств, лыжные базы.

Активно развивается и спорт среди людей старшего возраста. Для них в райцентрах открываются бесплатные группы здоровья, где можно заниматься под контролем тренеров и врачей.

При этом регион не забывает о воспитании спортивного резерва. В Школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским и национальным видам спорта тренируются более 400 спортсменов. Это направление соединяет традиции и современность, давая шанс талантливым ребятам из глубинки расти профессионально.

Акмолинская область показывает, что спорт может быть не только делом рекордов, но и инструментом равных возможностей.

#Спорт #Акмолинская область #инфраструктура

Популярное

Все
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Более 1200 единиц спецтехники убирали снег минувшей ночью в Астане
В области Абай прошел международный хакатон "Безграничные возможности"
Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в области авиационной безопасности
Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джиу-джитсу
Пострадавший от обрушения облицовки дома в Астане фельдшер находится в крайне тяжелом состоянии
Временный президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
В СКО ограничено движение транспорта
МВД раскрыло убийство 2016 года благодаря ДНК-технологиям
Акмолинская область расширяет спортивную инфраструктуру
В Приаралье с начала года высажено более 255 тыс. саженцев деревьев
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Определился состав финалистов
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Здесь качество – не лозунг, а система
ФК« Актобе» перейдет в частную собственность
Большой Египетский музей: все сокровища Тутанхамона выставлены на всеобщее обозрение
Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов

Читайте также

Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джи…
В Астане определили победителя "Жас сарбаз барысы" среди уч…
Софья Самоделкина идёт второй на турнире в Японии
В Эр-Рияде состоялась церемония открытия VI Игр исламской с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]