Фото: акимат Акмолинской области

В современном мире спорт становится новой формой социальной справедливости. В Акмолинской области это особенно заметно: здесь создают условия, при которых заниматься может каждый - от ребенка из села до человека с особыми потребностями.

«Мы хотим, чтобы спорт был не для рекордов, а для жизни. Чтобы человек с особыми потребностями, ребенок из села или пенсионер могли чувствовать себя частью большого движения», - делится руководитель управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Сегодня более 329 тысяч жителей региона, или 41,8% населения, систематически занимаются спортом. Из них почти половина — сельчане. Это результат системной работы по развитию массового спорта и доступной инфраструктуры.

Акмолинская область активно применяет государственный спортивный заказ через платформу damubala.kz. Этот инструмент позволяет развивать детский, инклюзивный и массовый спорт в формате партнерства с НПО, спортивными клубами и частными тренерами. По сути, каждый житель области может найти секцию рядом с домом и заниматься бесплатно или по минимальной цене.

«Система государственного спортивного заказа дала новую жизнь небольшим залам и клубам. Теперь тренеры из сел не уезжают, а наоборот - набирают группы. Это реальные рабочие места и живая среда, где спорт становится социальным лифтом», - отмечает Тулендин.

Особое внимание уделяется людям с особыми потребностями. Уже третий год в регионе действует социальный проект, который обеспечивает бесплатное посещение спортивных залов для маломобильных групп населения.

«Сегодня в программу вовлечены 347 человек, из них 113 - дети. Это не просто тренировки, а возможность социализироваться, почувствовать себя частью общества, поверить в свои силы», - подчеркивает Ардак Тулендин.

Немаловажную роль играет инфраструктура. В области действует 1124 спортивных объекта - от дворцов спорта и бассейнов до хоккейных кортов и уличных площадок. Только за последний год их стало больше на 17. Обеспеченность спортивными сооружениями составляет почти 65%, и этот показатель продолжает расти. В районах появляются новые теннисные корты, залы единоборств, лыжные базы.

Активно развивается и спорт среди людей старшего возраста. Для них в райцентрах открываются бесплатные группы здоровья, где можно заниматься под контролем тренеров и врачей.

При этом регион не забывает о воспитании спортивного резерва. В Школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским и национальным видам спорта тренируются более 400 спортсменов. Это направление соединяет традиции и современность, давая шанс талантливым ребятам из глубинки расти профессионально.

Акмолинская область показывает, что спорт может быть не только делом рекордов, но и инструментом равных возможностей.