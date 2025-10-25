Фото: Минобороны РК

С двойным праздником его поздравили командование Десантно-штурмовых войск, военнослужащие управления по делам обороны Медеуского района и заместитель председателя филиала РОО «Ветераны Вооруженных Сил» города Алматы полковник в отставке Тулеген Мустафин.

От имени министра обороны Камбару Сарсенову вручили поздравительный адрес, в котором выражена глубокая признательность его заслуг перед Родиной.

Ветеран поблагодарил гостей за внимание и поздравил казахстанцев с Днем Республики. Прошедший через тяжелые испытания фронтовик пожелал благополучия семьям, процветания Казахстану и мирного неба над головой.

Камбар Сарсенов родился 25 октября 1924 года в Костанайской области. В 1942 году был призван в армию и после обучения отправлен на фронт. Он сражался в Белоруссии, Латвии, Литве, участвовал во взятии Кенигсберга, был трижды ранен.

Ратный труд Камбара Сарсенова отмечен орденами Отечественной войны I и II степени, Славы II и III степени, Красной Звезды и многочисленными медалями. Ветеран служил в 30-й отдельной разведывательной роте 51-й стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии ордена Суворова, где и получил два ордена за взятие «языка».

После войны Камбар Сарсенов служил в органах внутренних дел, а затем долгое время работал в энергетической системе Алматы.