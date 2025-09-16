В разных районах Алматы образовалась задымленность, чувствуется запах жженого пластика и гари, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

По информации городского ДЧС, причина – крупный пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, который не могут потушить со вчерашнего дня.

«На месте работают силы и средства МЧС и местных исполнительных органов: задействовано 150 человек и более 70 единиц техники от ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, Казселезащиты, Службы спасения МЧС, полиции», - сообщили в акимате Алматинской области.

На место дополнительно направлены пожарно-насосные станции, аварийно-спасательные автомобили, бульдозеры, тралы и другая спецтехника.

Как пояснили специалисты, работы по тушению и рекультивации пожара осложняются тем, что очаг находится глубоко под землей. На отдельных участках сохраняется тление на глубине до 10 метров. Дополнительные трудности создает меняющаяся роза ветров.

По информации местных властей, ситуация под контролем, угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.