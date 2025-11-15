По мнению президента Казахстана, перспективным видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев предложил создаваемой Рабочей группе по данному направлению тщательно изучить все аспекты и внести предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

Также в выступлении было подчеркнуто, что стратегическое значение имеет расширение взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Предпринимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур, активно развивается приграничная инфраструктура и модернизируются пункты пропуска.

Глава государства считает, что правительствам следует и далее создавать благоприятные условия для всех участников логистических цепочек, обеспечивая решение инфраструктурных, нормативных и институциональных задач.

Он также указал на важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках развития Транскаспийского маршрута (ТМТМ), коридора Север – Юг, а также железнодорожных маршрутов через Афганистан.

Касым-Жомарт Токаев пригласил узбекскую сторону к партнерству в портах Актау и Курык для совместного развития Транскаспийского транспортного коридора и реализации логистических проектов.

Как отметил президент Казахстана, конструктивное сотрудничество в водно-энергетической сфере особенно актуально с учетом того, что рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек становится одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого прогресса двух стран.

Касым-Жомарт Токаев предложил правительствам совместно выработать ряд системных мер по гармонизации подходов водохозяйственных политик.