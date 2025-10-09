Фото из открытых источников

2-я шахматная Олимпиада для людей с особыми потребностями (2nd Chess Olympiad for People with Disabilities) пройдет в столице с 20 по 25 октября, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Это командное соревнование в формате «четыре на четыре». Смешанные команды могут состоять из игроков трёх категорий: с нарушениями слуха, с нарушениями зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В команде должна быть как минимум одна женщина и, желательно, как минимум два игрока с рейтингом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Капитан команды также может принимать участие в игре.

Ожидается прибытие 9 команд из Европы, в том числе из Польши (польская команда стала победителем шахматной Олимпиады-2023).

Также в соревнованиях примут участие 7 азиатских команд, столько же команд из Северной и Южной Америк, пять команд с Африканского континента.

Кроме того, в турнирах буду играть представители Международной ассоциации игроков с особыми потребностями (International Associations of Players with Disabilities). Ее представят 3 командами по различным категориям, например, с нарушениями слуха (International Chess Committee of the Deaf, ICCD). Еще две команды номинированы президентом ФИДЕ – ФИДЕ-2 и Казахстан ICCD. От нашей республики в соревнованиях примут участие также две команды – Казахстан-1 и Казахстан-2.

В рамках Олимпиады International School Chess Federation проведёт социально-образовательные инициативы - сеанс одновременной игры гроссмейстера с детьми, мотивационную встречу с министром спорта и рекреации Коста-Рики Дональдом Рохасом и другими, а также семинар для тренеров и родителей.

Торжественная церемония открытия турнира назначена на 20 октября, в 14.00. Местом проведения соревнования станет Паралимпийский тренировочный центр (мкр-н Караоткель-3, пер. Акшокы, 2).