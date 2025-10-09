Астана примет шахматную Олимпиаду для людей с особыми потребностями

Шахматы
41

Участие в ней примут 35 команд из 32 стран

Фото из открытых источников

2-я шахматная Олимпиада для людей с особыми потребностями (2nd Chess Olympiad for People with Disabilities) пройдет в столице с 20 по 25 октября,  сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Это командное соревнование в формате «четыре на четыре». Смешанные команды могут состоять из игроков трёх категорий: с нарушениями слуха, с нарушениями зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В команде должна быть как минимум одна женщина и, желательно, как минимум два игрока с рейтингом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Капитан команды также может принимать участие в игре.

Ожидается прибытие 9 команд из Европы, в том числе из Польши (польская команда стала победителем шахматной Олимпиады-2023).

Также в соревнованиях примут участие 7 азиатских команд, столько же команд из Северной и Южной Америк, пять команд с Африканского континента. 

Кроме того, в турнирах буду играть представители Международной ассоциации игроков с особыми потребностями (International Associations of Players with Disabilities). Ее представят 3 командами по различным категориям, например, с нарушениями слуха (International Chess Committee of the Deaf, ICCD). Еще две команды номинированы президентом ФИДЕ – ФИДЕ-2 и Казахстан ICCD. От нашей республики в соревнованиях примут участие также две команды – Казахстан-1 и Казахстан-2.

В рамках Олимпиады International School Chess Federation проведёт социально-образовательные инициативы - сеанс одновременной игры гроссмейстера с детьми, мотивационную встречу с министром спорта и рекреации Коста-Рики Дональдом Рохасом и другими, а также семинар для тренеров и родителей.

Торжественная церемония открытия турнира назначена на 20 октября, в 14.00. Местом проведения соревнования станет Паралимпийский тренировочный центр (мкр-н Караоткель-3, пер. Акшокы, 2).

#шахматы #соревнование

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
Ставка на искусственный интеллект
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Опасные нюансы
Одно решение – десятки спасенных жизней
Новым локомотивам добавят мощности
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Наши шахматисты выиграли командный зачет
Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по рапиду
Шахматная дипломатия в действии
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]