Вопрос разделения Атырау на два района и внедрения двухуровневой системы управления рассматривается в рамках нового генплана, который разрабатывается в связи с ростом численности населения города и расширением его территории, сообщил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев. В документе будут определены основные направления развития Атырау до 2040 года. В настоящее время площадь города составляет около 45 тыс. га, ожидается ее увеличение до 57 тыс. га. В связи с этим предлагается разделить город по правому и левому берегам реки Урал и внедрить модель двухрайонного управления, аналогичную той, что действует в крупных мегаполисах страны.
