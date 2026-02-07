Не секрет, что одна из главных проблем Алматы – перенаселенность. За последние 15 лет численность населения здесь удвоилась, достигнув 2,3 млн человек, и сегодня город буквально задыхается. Думается, не случайно мегаполис уже дважды (в январе и ноябре прошлого года) занимал «почетное» первое место в международном рейтинге самых грязных, по версии IQAir, городов мира.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблема не нова: еще в начале нулевых представители местных властей и общественности понимали, что дальнейшая застройка городской территории неизбежно приведет к кризису в коммунальной и дорожной инфраструктуре, негативно повлияет на экологию. Именно тогда зародился проект по созданию вокруг мегаполиса четырех городов-спутников G4 City, которые должны были стать свое­образными «контрмагнитами», притягивающими к себе часть миграционных потоков. Правда, из-за отсутствия инвесторов воплощение благой идеи в жизнь затянулось на долгий срок.

Со временем произошел ребрендинг проекта, который теперь называется Alatau City. Но суть его осталась прежней – создание высокотехнологичного конгломерата, на территории которого построят большое число жилых, производст­венных и социальных объектов. Сегодня новый город Алатау, появившийся на карте республики два года назад, занимает громадную площадь между Алматы и Конаевым.

Здесь предстоит непочатый край работ по ремонту дорог, прокладке линий электропередачи, водопровода, газовых сетей. Ведь фактичес­ки город, в состав которого вошли 12 сел, расположенных вдоль Капшагайской трассы, строится, можно сказать, на пустом месте.

За последние годы проект Alatau City был презентован потенциальным инвесторам в Сингапуре, Южной Корее, Китае. К слову, транснациональная корпорация PepsiCo уже строит здесь завод по выпуску картофельных чипсов. Ряд зарубежных компаний планирует осуществить проекты в пищевой промышленности, логистике и других сферах.

Однако в этом перечне почему-то нет крупных отечественных предприятий, «акул» строительной отрасли, банковского дела. Казалось бы, вот она, привлекательная ниша для вложения капитала...

Тем временем известные казахстанские компании-застройщики продолжают уплотняющую застройку в центре Алматы и на его окраинах, усугубляя и без того неблагоприятную экологическую ситуацию. В результате все въезды и выезды в крупнейший город республики забиты автомобилями под завязку.

И это понятно: ведь средняя цена квадратного метра в мегаполисе дос­тигла 1 млн тенге, что почти вдвое выше показателя Астаны, не говоря уже об областных центрах. Более того, в последнее время отечественные девелоперы начали осваивать зарубежные рынки недвижимости: возводят жилье в Дубае, Майами, Стамбуле, Баку, Ташкенте.

Кто же тогда будет строить Алатау? Единственный многоквартирный комплекс, расположенный в нем, – ЖК Gate city, первая очередь которого была построена три года назад в бывшем селе Коянкус близ Алматы. О строительстве других современных жилых комплексов на территории нового города пока не слышно.

Как мне говорили местные общест­венные активисты, прежде всего здесь нужно построить заводы, фабрики, создать рабочие места. И люди потянутся. Не спорю, это очень важно. Но думаю, параллельно надо решать и квартирный вопрос. По прогнозам Миннацэкономики, к 2050 году население Алатау вырастет с нынешних 60 тыс. до 1 млн человек. Если львиную долю мигрантов-переселенцев составят алматинцы, можно будет считать, что задача по созданию города-противовеса, или контрмагнита, Алматы решена.