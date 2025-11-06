В ТОО «Корпорация «Казах­мыс» стартовал проект по всеобщему анализу системы промышленной безопасности в рамках контракта, заключенного с международной консалтинговой компанией JMJ Associates (США).

Американские специалисты проведут стратегический аудит системы промышленной безо­пасности и охраны труда на всех производственных площадках меднодобывающего флагмана. Накануне председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Нурахмет Нуриев обсудил с представителями JMJ детали предстоящего сотрудничества.

JMJ Associates специализируется на развитии корпоративной культуры и лидерства в сфере промышленной безопасности. Цель совместного проекта – формирование устойчивой культуры безо­пасности на всех предприя­тиях «Казахмыса», где забота о жизни и здоровье становится личной ценностью каждого сотрудника.

– Мы рассматриваем этот аудит не как формальность, а как стратегическую инвестицию в будущее компании – в ее безо­пасность и устойчивость, – подчеркнул Нурахмет Нуриев.

По словам руководителя казахстанского филиала JMJ Рената Салимгалиева, работа начнется с детальной диагностики: интервью, наблюдений на производстве и анализа процессов. Это позволит определить сильные стороны системы и проблемные зоны, нуждающиеся в улучшении.

Проект будет сосредоточен на двух ключевых направлениях: формировании личной ответственности за безопасность – когда руководители подают пример, а в коллективах создается атмосфера доверия и открытости; создании безопасной рабочей среды – устранении факторов риска и внедрении системных решений, при которых соблюдать правила проще, чем нарушать их.

– Проект рассчитан на нес­колько лет. Мы обучим сот­рудников всех уровней, подготовим внутренних лидеров и амбассадоров безопасности. Наша цель – чтобы культура безопасности развивалась внутри компании и после завершения проекта, – подчеркнул Ренат Салимгалиев.

В JMJ ожидают, что сотрудничество укрепит доверие между сотрудниками и руководством, сократит статистику травм и происшествий, а безопасность станет естественной частью повседневной работы.

Как отметил Нурахмет Нуриев, в проект вовлечены все уровни управления – от линейных руководителей до топ-менедж­мента. По итогам аудита будет разработана долгосрочная программа повышения надежности системы промбезопасности до 2028–2029 годов, чтобы соблюдение правил стало естественной привычкой – как пристегивание в автомобиле ремня безопасности.