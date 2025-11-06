Аудит как стратегическая инвестиция

Статьи
6
Фарид Юмашев

В ТОО «Корпорация «Казах­мыс» стартовал проект по всеобщему анализу системы промышленной безопасности в рамках контракта, заключенного с международной консалтинговой компанией JMJ Associates (США).

Американские специалисты проведут стратегический аудит системы промышленной безо­пасности и охраны труда на всех производственных площадках меднодобывающего флагмана. Накануне председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Нурахмет Нуриев обсудил с представителями JMJ детали предстоящего сотрудничества.

JMJ Associates специализируется на развитии корпоративной культуры и лидерства в сфере промышленной безопасности. Цель совместного проекта – формирование устойчивой культуры безо­пасности на всех предприя­тиях «Казахмыса», где забота о жизни и здоровье становится личной ценностью каждого сотрудника.

– Мы рассматриваем этот аудит не как формальность, а как стратегическую инвестицию в будущее компании – в ее безо­пасность и устойчивость, – подчеркнул Нурахмет Нуриев.

По словам руководителя казахстанского филиала JMJ Рената Салимгалиева, работа начнется с детальной диагностики: интервью, наблюдений на производстве и анализа процессов. Это позволит определить сильные стороны системы и проблемные зоны, нуждающиеся в улучшении.

Проект будет сосредоточен на двух ключевых направлениях: формировании личной ответственности за безопасность – когда руководители подают пример, а в коллективах создается атмосфера доверия и открытости; создании безопасной рабочей среды – устранении факторов риска и внедрении системных решений, при которых соблюдать правила проще, чем нарушать их.

– Проект рассчитан на нес­колько лет. Мы обучим сот­рудников всех уровней, подготовим внутренних лидеров и амбассадоров безопасности. Наша цель – чтобы культура безопасности развивалась внутри компании и после завершения проекта, – подчеркнул Ренат Салимгалиев.

В JMJ ожидают, что сотрудничество укрепит доверие между сотрудниками и руководством, сократит статистику травм и происшествий, а безопасность станет естественной частью повседневной работы.

Как отметил Нурахмет Нуриев, в проект вовлечены все уровни управления – от линейных руководителей до топ-менедж­мента. По итогам аудита будет разработана долгосрочная программа повышения надежности системы промбезопасности до 2028–2029 годов, чтобы соблюдение правил стало естественной привычкой – как пристегивание в автомобиле ремня безопасности.

#промышленность #Казахмыс #корпорация

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Стерильно, автономно, бесперебойно
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Зоозащитники предлагают
Не инвесторы, а строители финпирамид
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Матрица, определяющая судьбу человека
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые…
Вдохновились на труд и победы
Половина малого бизнеса – за женщинами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]