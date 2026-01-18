Авиакомпанию в Индии оштрафовали на $ 3 млн за отмену рейсов

8

Индийская авиакомпания-лоукостер IndiGo оштрафована почти на 3 миллиона долларов за массовую отмену и задержку авиарейсов в декабре 2025 года. Как сообщает издание Economic Times, такое решение в субботу принял Генеральный директорат по гражданской авиации Индии (DGCA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Менеджменту авиакомпании предписано исправить все нарушения и не допустить повторения транспортного коллапса, который случился с одним из ведущих авиаперевозчиков страны в период с 3 по 5 декабря прошлого года.

Как сообщалось, сбой в системах IndiGo привел к отмене 2507 и задержкам еще 1852 авиарейсов, из-за чего около 300 тысяч пассажиров надолго застряли в индийских аэропортах.

Согласно выводам комиссии DGCA, масштабный технический сбой был вызван чрезмерной оптимизацией лоукостером всех своих внутренних процедур, недостаточной нормативной подготовленностью, недостатками программного обеспечения в компьютерных системах и ошибками в структуре управления и контроле за операциями. Расследование также выявило чрезмерную эксплуатацию экипажей и воздушных судов. В итоге ряду топ-менеджеров IndiGo были выданы предупреждения и предписано провести внутреннее расследование причин произошедшего коллапса.

Кроме того, всем пострадавшим пассажирам IndiGo должна будет вернуть деньги за пропавшие по вине перевозчика билеты. В самой авиакомпании пообещали "принять необходимые меры", а также не только компенсировать потери, но и выдать клиентам два ваучера на авиаперелеты стоимостью по 5 тысяч рупий каждый, которые будут действительны в течение 12 месяцев.

#рейс #Индия #штраф #авиакомпания

