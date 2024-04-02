Банда похищала людей и оформляла на них кредиты

Злоумышленниками причинен ущерб на сумму более 200 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматы оперативниками УБОП пресечена деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства, передает Polisia.kz.

Они путем обмана оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты. На сегодня установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже.

Им причинен ущерб более 200 млн тенге.

«По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы», – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия.