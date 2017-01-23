Баян Есентаева приняла предложение руки и сердца

Культура
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Фото из открытых источников
Известный продюсер, телеведущая и актриса Баян Есентаева объявила о своем намерении выйти замуж, сообщает Kazpravda.kz.

"Приняла предложение руки и сердца", – написала Баян на своей странице в Instagram.

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Как стало известно, известный алматинский бизнесмен Турсенгали Алагузов, романтические отношения телеведущей с которым активно обсуждали последнее время в Сети, сделал ей предложение.

Ранее сообщалось, что Турсенгали Алагузов признал отношения с Баян, опубликовав на своей странице в соцсетях совместное фото. "Она изменила мою жизнь", – написал он, отметив аккаунт возлюбленной.

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В комментариях бизнесмен благодарит пользователей, в том числе и младшую дочь теледивы Айару, за пожелания любви и счастья.

Турсенгали Алагузов (родился 17 сентября 1969 года в Алматы) на сегодня является основателем и председателем совета директоров компании "GALANZ bottlers", которая выпускает Maxi Чай и другие известные в Казахстане напитки. Занимается благотворительной деятельностью, оказывает помощь организациям, которые помогают реабилитироваться людям, зависимым от алкоголя и наркотиков.

Напомним, повышенное внимание общественности  к Баян Есентаевой было приковано после семейной трагедии, произошедшей летом прошлого года. В результате ее экс-супруга Бахытбека Есентаева приговорили к 9 годам лишения свободы.

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