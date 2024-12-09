Белый холст выставили на аукцион за 1,4 миллиона евро

В мире, Европа, Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Германии полностью белую картину художника Римана выставили на продажу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Картина знаменитого американского художника-минималиста выглядит, как пустой белый холст, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Как пишет New York Post, с молотка уйдет работа Роберта Римана под названием General 52″ x 52″. Американец прославился своими картинами, которые чаще всего были выполнены исключительно белыми красками. При этом он много экспериментировал с масштабами работ и текстурой красок.

General 52″ x 52″ была написана в 1970 году и выглядит как полностью белый холст в немного более темной раме. Она создавалась при помощи белой эмали и эмалевых красок, предназначенных для металла. Нанесенные на хлопковый холст эти краски с годами стали настолько хрупкими, что работу нельзя экспонировать. Аукционисты рассчитывают выручить за нее как минимум 1,4 миллиона евро.

«Белый не всегда белый. Белый делает свет, движение и текстуру материала видимыми», — объяснила эксперт аукционного дома Симона Вихманн.

Издание отмечает, что Риман не был профессиональным художником, а его работы всегда вызывали споры в среде специалистов, однако некоторые из них были куплены коллекционерами за миллионы.

Ранее сообщалось, что китайский коллекционер Джастин Сан съел приклеенный скотчем к стене банан, который обошелся ему в 6,2 миллиона долларов. Банан был инсталляцией итальянского художника Маурицио Каттелана.

 

#Германия #аукцион #картина

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