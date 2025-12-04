Бензин станет качественней

Хорошая новость
5
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Павлодаре началось строительство первого в стране завода по производству алкилата

фото автора

Для Казахстана, ориентированного на диверсификацию нефтехими­ческой отрасли, эта инициатива имеет куда более глубокое значение, чем просто создание нового промышленного предприятия. Проект компании Intertrans, который реализуется при поддерж­ке Министерства энергетики, акимата Павлодарской области и Банка развития Казахстана, демонстрирует переход страны от классической переработки углеводородов к производству высокотехнологичных компонентов, востребованных как на внутреннем, так и на глобальном рынках.

Алкилат – один из наиболее ценных компонентов для производства высокооктановых бензинов класса Euro-5 и ­Euro-6, обладающий рядом характерис­тик, которые делают его незаменимым для современной топливной индустрии.

Высокий октановый показатель без применения ароматических углеводородов, низкое содержание серы и токсичных примесей отвечают за способность улучшать экологический профиль бензинов. Не менее значимы устойчивость к детонации и стабильность при хранении.

Мощность нового пред­приятия составит около 97 тыс. тонн алкилата в год, что позволит выпускать собственный высококачественный бензин, включая авиационное топливо.

Условной отправной точкой в истории проекта стала церемония закладки капсулы под строительство предприятия. В мероприятии приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, генеральный директор компании Intertrans Мурат Кудиярбеков, а также вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, который отметил, что Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивал стратегическое значение развития нефтегазохими­ческой отрасли и перехода от сырьевой к перерабатывающей экономике.

В сентябрьском Послании народу Президент поручил направить инвестиции в обрабатывающую промышленность, а также отметил, что в ближайшее время Правительству предстоит реализовать ряд флагманских проектов по глубокой переработке углеводородного сырья. Один из них связан со строительством завода по производству алкилата.

Выбор Павлодарской облас­ти для размещения объекта не случаен. Регион – один из промышленных центров страны, где сконцентрированы ключевые предприятия нефтехимии и энергетики. Соседство с Павлодарским нефтехимическим заводом обеспечит доступ к бутан-бутиленовой фракции, получае­мой из сжиженных углеводородных газов, – ключевому сырью для производства алкилата. Готова здесь и логис­тическая инфраструктура, а значит, есть возможность оперативной интеграции нового продукта в существующие производственные цепочки.

– Мы делаем важный шаг в реализации поручений Главы государства. Строительство первого в Казахстане завода по производству алкилата имеет стратегическое значение для отрас­ли и страны в целом. Его успешная реа­лизация – пример взаимодействия государства, бизнеса и научного сообщества для формирования новых промышленных компетенций, – отметил Асаин Байханов.

Один из приоритетов реа­лизации проекта – его экологическая безопас­ность. Предусмотрено внедрение энергоэффективных технологий, автоматизированных сис­тем управления и инженерных решений, направленных на минимальное воздействие на окружающую среду. Кроме того, предприятие создаст порядка 500 рабочих мест на период строительства и свыше 180 – с момента запуска.

Продукция завода будет ориентирована как на внут­ренний рынок, в частности ПНХЗ, так и на экспортные поставки. Полный запуск комплекса запланирован на 2027 год.

Добавим, что сейчас Минис­терство энергетики совместно с отраслевыми ассоциациями и экспертами разрабатывает закон о нефтегазохимической промышленности, нацеленный на форсирование проектов первого и второго переделов и создание новых ин­струментов поддержки проектов третьего и четвертого переделов неф­тегазохимии. Кроме того, он обеспечит прозрачные и предсказуе­мые правила, необходимые для долго­срочного роста сектора.

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Санжар Жаркешов посетил ключевые объекты топливно-энергети­ческого комплекса региона. В их числе угледобывающее предприятие «Богатырь Көмір», где вице-министр ознакомился с процессами добычи и модернизацией оборудования. На ГРЭС-1 и ГРЭС-2 были обсуж­дены вопросы прохождения отопительного сезона и перспективы модернизации станций.

Также Санжар Жаркешов посетил ПНХЗ и ТОО «Неф­техим LTD», где эксперты обсудили планы по повышению глубины переработки и развитию нефтегазохимии.

#Павлодар #производство #строительство #завод #ПНХЗ #алкилат

