В селе Саймасай Енбекшиказахского района налажен выпуск препарата «Агроцен», разработанного отечественными специалистами на основе органического йода. Это жидкое минеральное удобрение используется как биодобавка для пшеницы, сои, овощей, фруктов, а также декоративных растений. В частности, полеводы применяют его для обработки семян перед посевом и внекорневой листовой подкормки сельскохозяйственных культур.
