Биопрепарат для овощей и фруктов

Сельское хозяйство
130
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селе Саймасай Енбекшиказахского района налажен выпуск препарата «Агроцен», разработанного отечественными специалистами на основе органического йода. Это жидкое минеральное удобрение используется как биодобавка для пшеницы, сои, овощей, фруктов, а также декоративных растений. В частности, полеводы применяют его для обработки семян перед посевом и внекорневой листовой подкорм­ки сельскохозяйственных культур.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Авторы идеи – алматинские предприниматели, отец и сын Евгений и Иван Божковы. Семь лет назад они инвестировали свыше 700 млн тенге в проект по разработке и производству биодобавки, к слову, не имеющей сегодня аналогов на внутреннем рынке республики.

Опытные испытания «Агроцена» проводились в теп­личных хозяйствах Алматинской области, а также на базе Новосибирского аграрного университета, где специализируются на изучении средств защиты растений. Как показали исследования, препарат повышает урожайность зерновых и овощных культур, улучшает их устойчивость к засухе, заморозкам и другим неблагоприятным погодным условиям. Наилучший эффект дает обработка на стадии активного роста саженцев. В частности, достигнуто увеличение урожайности пшеницы с 23 до 36 цент­неров на гектар, сои –
с 14 до 26 центнеров. Похожие результаты получены на полях, засеянных кукурузой, ячменем.

– Хороший урожай невозможно вырастить, не обеспечив качественную подкормку саженцев, – пояс­няет Иван Божков. – Наш биопрепарат содержит микроэлементы, которые помогают растениям быстро восполнять дефицит йода и справляться с целым рядом заболеваний. В отличие от йодида калия органический йод не представляет опасности для окружающей среды и не оказывает токсического действия при увеличении дозировки. Именно в этом заключается уникальность «Агроцена», полюбившегося фермерам, которые заботятся о здоровых посевах.

Препарат использовали для обеззараживания семян, а также как антидепрессант, добавляя его к гербицидам. На опытном поле улучшилось качество растений и увеличился урожай. Вывод: йодосодержащие удобрения позволяют получить экологически чистую, полезную для здоровья, обогащенную микроэлементами продукцию – зерно, плоды и ягоды. Это свойство уже оценили в местных тепличных комплексах, где выращивают органическую продукцию, в том числе и на экспорт.

Ежегодно ТОО «Kazagrocen» выпус­кает свыше 25 тонн минеральных удобрений, отправляе­мых как на внут­ренний рынок республики, так и в соседние страны. В товарном ассортименте имеется и жидкая кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птиц. В ближайших планах предпринимателей – запуск новой производственной линии.

