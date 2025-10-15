Благодаря передовым технологиям и господдержке

Сельское хозяйство
8
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область вновь подтвердила статус одного из главных аграрных регионов республики: благодаря господдержке и внед­рению современных технологий регион, завершая уборочную, демонстрирует уверенный рост как в земледелии, так и в животноводстве.

фото акимата СКО

На днях министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил область с рабочей поездкой. Совместно с акимом региона
Гауезом Нурмухамбетовым глава отраслевого ведомства ознакомился с ходом уборочной кампании, встретился с производителями сельскохозяйственной продукции и побывал на строительстве мегафермы в Кызылжарском районе.

Как явствует из сводок областного управления сельского хозяйства, по итогам восьми месяцев 2025 года объем валовой продукции агропромышленного комплекса области составил 255,7 млрд тенге. Рост обеспечен за счет внедрения передовых технологий и масштабной государственной поддержки.

В рамках поручения Президента страны в регионе проведена диверсификация посевных структур – увеличены площади под масличные и бобовые культуры. Сегодня под лен, рапс, подсолнечник и чечевицу отведено свыше 1 млн га, что является наивысшим показателем в Казахстане.

Уборочная кампания близится к завершению: на сегодняшний день аграрии области намолотили 5,6 млн тонн зерна, что составляет 95,3% от плана. Средняя урожайность достигает 20 центнеров с гектара. Передовые хозяйства, такие как КТ «Зенченко и К», ТОО «Вагулинское» и ТОО «Ногайбай», получают до 50 центнеров с гектара.

Северо-Казахстанская область также сохраняет лидерство в животноводстве. В регионе функцио­нируют 110 молочных ферм, из которых 42 построены за последние три года. Успешный опыт местных предприятий внедряется по всей республике.

Продолжается осуществление крупных инвестиционных проектов – строительство мегафермы на 8 тыс. голов КТ «Зенченко и К», молочного комплекса на 10 тыс. голов ТОО «СК Агро-2050» с уникальной установкой «Карусель» на 100 коров, крупнейшей в Центральной Азии, а также цифровых ферм ТОО «Возвышенка СК» и ТОО «Атамекен Агро Корнеевка».

