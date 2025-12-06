Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты

Инфраструктура
8
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

С 30 сентября на стратегически важном участке Дос­тык – Мойынты официально запущено движение поездов по вторым путям.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот проект стал одним из крупнейших инфраструктурных достижений железнодорожной отрасли Казах­стана последних лет. Реализация инициативы позволила значительно повысить пропускную способность магистрали, укрепить экспортно-транзитный потенциал страны.

По информации АО «Қазақстан темір жолы», по сос­тоянию на 20 ноября движение по новому пути осуществляется в штатном режиме. За это время по вторым путям прошло 1 046 грузовых и 288 контейнерных составов – в среднем по 20 поездов в сутки. По старым рельсам, то есть первому пути, за аналогичный период проследовали 1 074 грузовых и 335 контейнерных поез­дов (в среднем 21 поезд в сутки). С учетом движения по обоим направлениям общий объем перевозок составил 16,1 млн тонн грузов.

Напомним, строительство вторых путей велось поэтапно: от Достыка до Мойынты участки вводились в экс­плуатацию с января по сентябрь 2025 года. Такой подход позволил сохранить бесперебойность движения и обеспечить своевременную подготовку инфраструктуры к возросшим объемам перевозок.

Достык – Мойынты – один из ключевых железнодорожных коридоров страны, соединяющий Казахстан с Китаем и являющийся составной частью международного маршрута Транскаспийского транспортного пути. Запуск второй линии магистрали призван усилить конкурентоспособность казахстанской логистической системы, сократить время доставки грузов и повысить эффективность всей железнодорожной сети.

Отметим, что в сентябре в торжественном мероприя­тии, посвященном открытию вторых путей, принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства тогда отметил особую значимость проекта для страны, подчеркнув, что введение в экс­плуатацию второго пути Достык – Мойынты придаст дополнительный импульс развитию экономики и укреплению позиций Казахстана в качестве ведущего транзитного узла Евразии.

Президент также напомнил, что 35 лет назад был реализован исторический проект «Достык – Алашанькоу», соединивший железные дороги Казахстана и Китая. И запуск второго пути Достык – Мойынты является его логическим продолжением, воплощением стратегических задач по укреплению международных связей и обеспечению устойчивого экономического роста.

Введение в эксплуатацию вторых путей не только увеличивает пропускную способность сети, но и открывает новые возможности для транспортно-логис­тических компаний. Повышение объема перевозок и снижение затрат на доставку грузов создают благоприятные условия для развития внутренней промышленности, сельского хозяйства и экспорта отечественной продукции.

#железнодорожная отрасль #Мойынты #Дос­тык

