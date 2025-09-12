Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В марте текущего года во всех Центрах внедрили цифровую систему FSM social. Она позволяет вести электронный профиль семьи и координировать работу разных служб. Благодаря этому помощь оказывается быстро и адресно, без лишних бюрократических барьеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным ведомства, на сегодня в республике через систему FSM зарегистрировано 44,5 тысяч обращений. Помощь была оказана в самых разных направлениях. Семьи получили около 20 тысяч консультаций юристов, психологов и социальных работников. На постоянном сопровождении находятся 15 тысяч семей. Для каждой из них составлен индивидуальный план, за исполнением которого следят кейс-менеджеры.

Особое внимание уделяется и тем случаям, когда семья сама не обращается за помощью. Сигналы поступают от мобильных групп, которые работают в регионах. С начала года таких сигналов было более 5 тысяч - чаще всего от полиции, медиков и педагогов. Это значит, что Центры не ждут, пока беда станет очевидной, а стараются вовремя прийти на помощь.

Сотрудники Центров, включая членов Мобильных групп, непрерывно проходят обучение. В текущем году обучение прошли уже свыше 17 тысяч человек.

«За сухими цифрами стоят реальные истории. Так, в Центре в Астане помогли молодой матери троих детей, у которых не было документов. Специалисты восстановили свидетельства о рождении, оформили пособия и прикрепили семью к поликлинике. Теперь дети ходят в сад и школу, а мама чувствует себя защищенной. В Туркестанской области сотрудники Центров вместе с полицией и врачами спасли четверых детей, которых мать регулярно оставляла одних дома. После вмешательства семьи подключили к психологу, оформили социальную помощь и наладили доступ к медицинским услугам. Сейчас дети находятся в безопасности, а мама проходит реабилитацию под наблюдением специалистов», – отмечается в информации.

Кроме того, Центры также ведут активную профилактическую работу в сфере семейной политики. В регионах организуются мероприятия ко Дню семьи, обучения по воспитанию детей, спортивные и культурные акции. Это помогает формировать позитивные семейные ценности, вовлекать родителей и детей в совместные активности.

На базе центров будут проводиться тренинги и консультации для молодых супругов, где специалисты помогут разобраться в правовых вопросах, укрепить навыки общения и научиться конструктивно решать конфликты. Это важный шаг к сохранению семейных ценностей и снижению числа разводов в будущем.

Сеть Центров стремительно растет. Сегодня их количество уже достигло 131. Это значит, что в каждом регионе Казахстана будет место, куда можно прийти за поддержкой.

Центры поддержки семьи – это пространство доверия и заботы, где семьи находят понимание, советы и помощь в самых разных ситуациях.