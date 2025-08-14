Более 150 мероприятий пройдет в стране в честь Дня спорта

Венера Баталова
корреспондент

Ежегодно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году в честь праздника во всех регионах страны будет организовано порядка 150 спортивных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При поддержке Министерства туризма и спорта масштабные мероприятия пройдут во всех регионах страны. В столичном «центре Долголетия» пройдут соревнования по настольному теннису и шахматам для пенсионеров, на велотреке «Сарыарка» пройдут соревнования среди работников региональных управлений спорта.

В Алматы запланирован городской турнир по пара настольному теннису, для юных спортсменов пройдет сразу несколько мероприятий – открытый турнир по греко-римской борьбе, чемпионат по дзюдо, открытый чемпионат по қазақ күресі, городской чемпионат по асық ату. На Центральном стадионе города пройдут показательные выступления спортсменов по каратэ, приуроченные ко Дню спорта. В Шымкенте на базе спортшколы «Металлург» пройдут соревнования для сотрудников спорторганизаций города, в Аль-Фарабийском районе пройдет чемпионат по ләңгі тебу, асық ату, прыжкам со скакалкой, метанию мяча в цель.

Кроме того, в Абайской области пройдут областные чемпионаты среди молодежи по асық ату, футболу и дзюдо, в Западно-Казахстанской области — городской турнир по тогызкумалаку среди детей и подростков, а также церемония награждения спортсменов Жанааркинского района. В регионе ко Дню спорта также откроется физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с особыми потребностями.

В Карагандинской области состоится областная летняя спартакиада «Арай» среди городов, в Павлодарской - соревнования по стрельбе из лука и стритболу среди молодежи, в Восточно-Казахстанской области - XXIII Народные спортивные игры, в Улытау - церемония награждения спортсменов города Жезказган, а в Жетысуской области запланированы турниры среди подростков по баскетболу, волейболу и футболу.

Также в селе Жана Талап Атырауской области пройдет открытие нового спортивного комплекса и торжественное мероприятие Клуба спортсменов с инвалидностью. День открытых дверей пройдет в Актюбинской областной ДЮСШ школе № 3, а также в школах футбола и водных видов спорта. В Туркестанской области к 70-летию города Кентау организуют республиканский турнир по шахматам. В Акмолинской и Жамбылской областях во всех районах состоится ряд спортивных мероприятий для молодежи, подростков и местных жителей.

В Кызылординском в центре «Өнер» пройдет масштабное праздничное мероприятие, на котором будут награждены ветераны, сотрудники отрасли, тренеры и спортсмены, внесшие вклад в развитие спорта, пройдет показательные выступления спортсменов.

Особое внимание в рамках Дня спорта уделено ветеранам спорта. Центральным мероприятием станет первый Форум ветеранов спорта, организованный в столице Министерством туризма и спорта, инициативу поддержат региональные управления - в Алматы состоится турнир по тогызкумалаку среди ветеранов и жителей города, в Павлодаре — велогонка среди ветеранов, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях — встречи со спортсменами-ветеранами, а в Жамбылской и Туркестанской областях — церемонии награждения и поздравления ветеранов спорта с профессиональным праздником.

С подробной информацией о планируемых мероприятиях можно ознакомиться на официальных ресурсах региональных управлений спорта.

