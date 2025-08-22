До завершения онлайн-этапа сельскохозяйственной переписи осталось меньше 10 дней. Заполнение анкет на сайте sanaq.gov.kz завершится 31 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Qazstat

С начала онлайн-этапа сельскохозяйственной переписи на вопросы ответили более 390 тыс. респондентов. Из них свыше 183 тыс. – это юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели, занятые в сельском хозяйстве. Еще около 207 тыс. – домохозяйства.

«Убедительная просьба ко всем аграриям, фермерам и сельхозпроизводителям отнестись к переписи ответственно и пройти опрос как можно скорее, если это еще не сделано. Для тех, у кого нет доступа к компьютеру или интернету, по республике работают 2 700 зон самообслуживания в сельских акиматах, где оказывают помощь обученные специалисты. Мы верим в сознательность наших граждан и надеемся на активное участие каждого, кто связан с сельским хозяйством», – сказала заместитель руководителя Бюро национальной статистики Әсел Шауенова.

Сельскохозяйственная перепись позволит получить полную картину состояния аграрной отрасли страны, определить площадь используемых сельхозугодий, виды выращиваемых культур, численность поголовья скота, наличие техники, трудовые ресурсы и другие показатели.

Анкеты для сельхозформирований содержат 29 вопросов, для домохозяйств – 23. На заполнение в среднем уходит не более 15-20 минут. Вся предоставляемая информация является конфиденциальной и не передается третьим лицам.

По всем вопросам можно обращаться по номеру 1446 круглосуточно (звонок бесплатный).