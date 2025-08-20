Это стало возможным благодаря цифровизации в рамках реализации Послания-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручений Президента в Казахстане активно внедряются цифровые технологии в здравоохранении, что позволяет повысить прозрачность системы, снизить нагрузку на медработников и улучшить качество услуг для населения.

Проект по цифровой идентификации пациентов, запущенный в Казахстане для борьбы с приписками, сэкономил бюджету 4,7 млрд тенге. Использование технологий Face ID позволило снизить количество необоснованно оказанных медицинских услуг на 6%.

В тоже время, обеспечена оцифровка 8 наиболее востребованных видов медицинских справок:

073/у «Допуск к управлению к ТС»,

075/у«Медицинская справка»,

052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»,

026/у «Заключение ВКК»,

069/у«Санаторно-курортная карта»,

076/у «Получение разрешения на оружие»,

038/у «Справка о временной нетрудоспособности».

С начала года в информационных системах зарегистрировано более 4,7 млн таких документов. Ведется работа по полному исключению бумажного оборота «больничных листов». Оптимизация функционала медицинских информсистем позволила снизить нагрузку на медработников до 40%.

Важным шагом станет внедрение с сентября текущего года искусственного интеллекта «ассистент врача», что позволит оптимизировать диагностику и минимизировать ошибки.