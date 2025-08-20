Более 4,7 млн медсправок оформлены в электронном формате в РК

Цифровизация
136
Венера Баталова
корреспондент

Это стало возможным благодаря цифровизации в рамках реализации Послания-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручений Президента в Казахстане активно внедряются цифровые технологии в здравоохранении, что позволяет повысить прозрачность системы, снизить нагрузку на медработников и улучшить качество услуг для населения.

Проект по цифровой идентификации пациентов, запущенный в Казахстане для борьбы с приписками, сэкономил бюджету 4,7 млрд тенге. Использование технологий Face ID позволило снизить количество необоснованно оказанных медицинских услуг на 6%.

В тоже время, обеспечена оцифровка 8 наиболее востребованных видов медицинских справок:

  • 073/у «Допуск к управлению к ТС»,
  • 075/у«Медицинская справка»,
  • 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»,
  • 026/у «Заключение ВКК»,
  • 069/у«Санаторно-курортная карта»,
  • 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»,
  • 076/у «Получение разрешения на оружие»,
  • 038/у «Справка о временной нетрудоспособности».

С начала года в информационных системах зарегистрировано более 4,7 млн таких документов. Ведется работа по полному исключению бумажного оборота «больничных листов». Оптимизация функционала медицинских информсистем позволила снизить нагрузку на медработников до 40%.

Важным шагом станет внедрение с сентября текущего года искусственного интеллекта «ассистент врача», что позволит оптимизировать диагностику и минимизировать ошибки.

#цифровизация #медицинские услуги #Послание Президента

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Движение в пространстве и времени
Кто поедет в Ливерпуль
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Ни дня без новых знаний
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Модернизация плюс автоматизация
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Оставили без квартир и денег
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Правительство запустило официальный канал в Aitu
Starlink запустили в пилотном режиме в казахстанских поездах
Строительство дорог будут финансировать через цифровой тенг…
Пилотный проект по тестированию интернета 10G запустили в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]