Более 90 молодых западноказахстанцев могут улучшить свои жилищные условия

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Они могут участвовать в программе «Жайық жастары»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Региональный проект был запущен облакиматом совместно с Отбасы банком в прошлом году. За это время выделено более 1,8 млрд тенге. Благодаря участию в программе на льготных условиях смогли приобрести жилье 106 западноказахстанцев, передает Kazpravda.kz

Выступая на брифинге Региональной службы коммуникаций, директор Западно-Казахстанского филиала Отбасы банка Нуржан Калишанов сообщил, что для продолжения программы выделен третий транш –1,6 млрд тенге.

Возраст участников программы определен в пределах 21-35 лет. Обязательно – наличие казахстанского гражданства, регистрации в ЗКО в течение последнего года. Официальный стаж трудовой деятельности не менее 12 месяцев подтверждается пенсионными взносами. У кандидата и членов его семьи не должно быть собственного жилья в течение последних 5 лет. Не препятствует участию в программе наличие в собственности земельного участка, общежития или дачного домика.

Список категорий для участия в программе расширился. На льготное жилье могут рассчитывать специалисты сфер культуры, спорта, здравоохранения, образования, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и ЧС, а также работники коммунальных предприятий и молодежных ресурсных центров, региональных СМИ, а также АО «Казпочта».

Приобрести по программе можно как первичное, так и вторичное жилье. Участники самостоятельно находят подходящий вариант – дом или квартиру. Банк может выдать максимальную сумму займа в размере 18 млн тенге на срок до 19 лет. Минимальный первоначальный взнос – 10%. Процентная ставка по кредиту равна 5% годовых.

Прием документов осуществляется с 20 по 31 октября. Претенденты подают заявку на сайте qr.gov.kz. Как отметил руководитель управления общественного развития ЗКО Дархан Кадралиев, важно не допускать ошибок при заполнении данных и собрать полный пакет необходимых документов. Предоставление недостоверной информации чревато исключением из списка.

Участники программы будут определяться согласно набранным баллам, начисляемым по ряду критериев, в частности, за каждый год в зарегистрированном браке, по наличию детей, за каждые 10% накоплений на депозите в Отбасы банке. Подать заявку может только один из супругов.

 Относящиеся к социально уязвимым категорям будут иметь преимущество в 1 балл.

