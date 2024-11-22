Более десятка уголовных дел над застройщиками ведет прокуратура Астаны

Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они незаконно привлекали деньги дольщиков 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Астаны выявила объекты незаконного строительства ЖК, вкладчиками которых являются более 6 тыс человек, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в надзорном органе, на сегодня в отношении недобросовестных застройщиков расследуются 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек.

Судом удовлетворено 8 исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге. 51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, добились демонтажа ЖК Qurmangazy, в котором осуществлялось незаконное привлечение средств дольщиков, при отсутствии разрешительной документации.

Проверить наличие правоустанавливающих документов и разрешение на привлечение средств дольщиков по готовым и строящимся жилым комплексам можно здесь.

Ранее сообщалось, что застройщиков ограничат в продлении сроков по долевому строительству.

#Астана #суд #прокуратура #дольщики

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