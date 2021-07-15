Более тысячи рогов сайги изъяли полицейские ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области изъяли более тысячи рогов сайги. Крупная партия дериватов была спрятана под двойным дном автомашины "МАЗ", сообщает Kazpravda.kz.
Подробности задержания столь крупной партии дериватов находящихся под охраной животных рассказал начальник областного департамента полиции, генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО стало известно о готовящейся перевозке через Уральск крупной партии рогов сайги. Благодаря четким и слаженным действиям УПЭ, СОБР, БДПП ДП ЗКО автомобиль был остановлен поздно вечером 14 июля на одной из улиц областного центра. В ходе досмотра транспортного средства было установлено, что машина оборудована двойным полом, где были спрятаны рога сайгака в количестве 1 178 штук", – рассказал начальник ДП ЗКО.
Водитель большегруза задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.339 ч.1-1 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животных, их частями и дериватами).
Каналы поставки и сбыта предстоит выяснить следствию.