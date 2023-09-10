Больницы Марракеша переполнены после землетрясения

В землетрясении, потрясшем Марокко, пострадало так много людей, что в больницах Марракеша закончились свободные места, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

В одной из больниц стоят непроходимые очереди. Пострадавшим оказывают помощь прямо в коридорах. Многие люди приходят в медицинские учреждения, чтобы пожертвовать пострадавшим свою кровь.

По последним данным издания Hespress, число жертв землетрясения возросло до более 2 тыс. погибших и более 2 тыс. раненых. При этом более 1,4 тыс. человек находятся в критическом состоянии.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 8 сентября, находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

Напомним, ранее, президент Казахстана выразил соболезнования королю Марокко, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.