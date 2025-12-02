Больше подробностей о ситуации в сфере предпринимательской деятельности сообщил вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев в ходе состоявшейся вчера на площадке СЦК пресс-конференции.

– По итогам второго квартала 2025 года общая численность занятых в секторе предпринимательства выросла на 3,9 процента, достигнув 4,4 миллиона человек. 91,2 процента зарегистрированных субъектов МСБ являются действующими, что указывает на устойчивость сектора. Объем выпуска продукции субъектами МСБ за первое полугодие увеличился на 25 процентов и составил 42,7 триллиона тенге, – привел данные спикер.

По информации ведомства, рост выпуска продукции продемонстрировали пять ключевых отраслей: торговля, промышленность (в том числе обрабатывающая), строительство, транспорт и складирование, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство.

– Средний бизнес сегодня в основном сконцентрирован в обрабатывающей промышленности – на нее приходится около 12 процентов от общего выпуска продукции малого и среднего предпринимательства. Сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста, – отметил вице-министр.

Дополнительный импульс устойчивой тенденции развития частного предпринимательства должен придать план, над которым МНЭ ведет работу совместно с ЕБРР в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности предприятий среднего бизнеса». Его реализация позволит предприятиям увеличить производство в два-три раза, – заверил Ерлан Сагнаев.

Рассказал представитель министерства и об изменениях, связанных с вводимым с 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом, подробно остановился на так называемой «упрощенке».

Создается единый объединенный режим для малого бизнеса в рамках упрощенной декларации. «Упрощенка» объединит элементы двух действую­щих режимов: упрощенной декларации и розничного налога. Предельный годовой доход должен составлять не более 600 тыс. МРП, или 2,4 млрд тенге. При этом число наемных работников не ограничено. Предусмотрено также уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму из Фонда оплаты труда, если сумма такого дохода превысит 24 тыс. МРП в год. Налогоплательщики, применяю­щие упрощенный режим, не подлежат обременению НДС и социальным налогом.

А для самозанятых предусмотрен новый льготный режим с единым минимальным платежом в 4%. В эти 4% включены обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и взносы на ОСМС, но в них не заложен индивидуальный подоходный налог. Кроме того, сокращаются на 30% формы налоговой отчетности, введена возможность автозаполнения деклараций при согласии налогоплательщика на раскрытие налоговой тайны. Еще одно нововведение – полный отказ от плановых проверок: с 2026 года проверки будут проводиться только на основе системы управления рисками.

Избавится от налоговых проверок и камерального контроля за периоды до 2026 года в пределах срока исковой давности малый и микробизнес. Для этой категории также отменяются расчеты текущих платежей по земельному, транс­портному и имущественному налогам, если сумма таких обязательств в течение года не превысит одного миллиона тенге. А еще вводится возможность отсрочки или рассрочки без залога и банковской гарантии для добросовестных налогоплательщиков.