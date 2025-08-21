Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, в рамках которого отменено обязательное декларирование для оставшейся части населения, не охваченной первыми тремя этапами всеобщего декларирования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Фото: КГД МФ РК

Обязанность сохраняется лишь за лицами с активами за рубежом, цифровыми активами, а также отдельными категориями резидентов и госслужащих.

15 июля 2025 года Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс», направленный на совершенствование системы всеобщего декларирования.

С 1 января 2025 года от обязательной подачи декларации освобождаются пенсионеры, студенты, домохозяйки, сотрудники частных компаний и другие граждане, не попавшие в первые три этапа декларирования. Исключение — лица, владеющие активами, имуществом или банковскими счетами за границей.

Также от обязанности декларирования освобождены иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами РК.

Декларацию об активах и обязательствах обязаны представить:

- госслужащие и лица, указанные в законах о выборах, борьбе с коррупцией, банковской и страховой деятельности;

- резиденты, имеющие за рубежом имущество, ценные бумаги, цифровые активы, доли в компаниях, банковские счета на сумму свыше 1 000 МРП, авторские права и задолженности;

- лица, занимающиеся частной практикой (ЧСИ, адвокаты, медиаторы, нотариусы).

Дополнены правила отражения в декларации:

- сведений о деньгах на иностранных брокерских счетах;

- оценочной стоимости имущества свыше 1000 МРП;

- дебиторской/кредиторской задолженности, подтверждённой документами или решением суда.

После пересмотра перечня лиц, обязанность подачи декларации о доходах (форма 270.00) сохраняется за:

- лицами, подотчетными по закону «О противодействии коррупции»;

- владельцами крупных долей в юрлицах и их супругами;

- частными практиками;

- лицами с зарубежными активами и доходами, превышающими 1000 МРП;

- гражданами, приобретающими имущество свыше 20 000 МРП;

- лицами, оформившими налоговые вычеты.

Расширен перечень лиц, обязанных указывать источники покрытия крупных расходов.

Способы подачи декларации:

В электронном виде через cabinet.salyk.kz, egov.kz, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, Kaspi, Halyk, BCC и др.;

На бумаге — лично в органах госдоходов, через ЦОН или по почте.