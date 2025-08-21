Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, в рамках которого отменено обязательное декларирование для оставшейся части населения, не охваченной первыми тремя этапами всеобщего декларирования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
Обязанность сохраняется лишь за лицами с активами за рубежом, цифровыми активами, а также отдельными категориями резидентов и госслужащих.
15 июля 2025 года Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс», направленный на совершенствование системы всеобщего декларирования.
С 1 января 2025 года от обязательной подачи декларации освобождаются пенсионеры, студенты, домохозяйки, сотрудники частных компаний и другие граждане, не попавшие в первые три этапа декларирования. Исключение — лица, владеющие активами, имуществом или банковскими счетами за границей.
Также от обязанности декларирования освобождены иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами РК.
Декларацию об активах и обязательствах обязаны представить:
- госслужащие и лица, указанные в законах о выборах, борьбе с коррупцией, банковской и страховой деятельности;
- резиденты, имеющие за рубежом имущество, ценные бумаги, цифровые активы, доли в компаниях, банковские счета на сумму свыше 1 000 МРП, авторские права и задолженности;
- лица, занимающиеся частной практикой (ЧСИ, адвокаты, медиаторы, нотариусы).
Дополнены правила отражения в декларации:
- сведений о деньгах на иностранных брокерских счетах;
- оценочной стоимости имущества свыше 1000 МРП;
- дебиторской/кредиторской задолженности, подтверждённой документами или решением суда.
После пересмотра перечня лиц, обязанность подачи декларации о доходах (форма 270.00) сохраняется за:
- лицами, подотчетными по закону «О противодействии коррупции»;
- владельцами крупных долей в юрлицах и их супругами;
- частными практиками;
- лицами с зарубежными активами и доходами, превышающими 1000 МРП;
- гражданами, приобретающими имущество свыше 20 000 МРП;
- лицами, оформившими налоговые вычеты.
Расширен перечень лиц, обязанных указывать источники покрытия крупных расходов.
Способы подачи декларации:
В электронном виде через cabinet.salyk.kz, egov.kz, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, Kaspi, Halyk, BCC и др.;
На бумаге — лично в органах госдоходов, через ЦОН или по почте.