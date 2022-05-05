Будет ли поставлен на утрату закон о Первом Президенте Казахстана, ответил мажилисмен

Депутат Мажилиса Арман Кожахметов, отвечая на вопросы журналистов в нижней палате Парламента РК, ответил, будет ли поставлен на утрату Конституционный закон РК «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» в связи с внесением поправок в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы полагаем, что да (будет поставлен на утрату – прим. авт.). В пакете документов предусмотрена такая версия. Но решение будут принимать граждане на референдуме. Если за это проголосует общество, то такое решение будет приниматься», – сказал мажилисмен.

Также журналисты поинтересовались, в какой очередности будут происходить эти процедуры – сначала референдум, затем постановка на утрату закона.

«Могут быть два варианта. Пока мы не видим финальную версию этого проекта. Может быть в статье 2 закона, которая будет регламентировать порядок введения в действие отдельных статей, будет предусмотрено о том, чтобы поставить на утрату, либо это будет отдельный механизм. Это мы увидим, когда будет уже указ Президента», – отметил Кожахметов.