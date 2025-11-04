В 2025 году Национальная академия наук при Президенте Республики Казах­стан­ в партнерстве с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI) запускает национальную систему предиктивной аналитики и форсайта AI SilkNet. Ее миссия – объединить разрозненные источники научных и технологических данных страны в единую умную экосистему, которая позволит государству, бизнесу и исследователям принимать решения, основанные на объективной, полной и актуальной информации.

Масштаб казахстанской науки уже внушителен: в 2024 году реа­лизованы 2 297 научных проектов, 299 научно-технических программ и 206 проектов коммерциализации. Бюджет науки на 2024–2026 годы составляет 703,6 млрд тенге, что на 9% выше предыдущего трехлетнего периода. Однако без единого мозгового центра эти массивы превращаются в разрозненные фрагменты, которые трудно сопоставлять и почти невозможно использовать для долгосрочного планирования. Университеты хранят собственные архивы, Национальный институт интеллектуальной собственности – патенты, Нацио­нальный центр государственной научно-технической экспертизы владеет данными о проектах, а на базе Astana Hub создается «единое окно» инновационной системы. Но пока между ними нет бесшовной интеграции. Ученые теряют время на поиск информации, бизнес не видит готовых решений, а государство недополучает эффект от вложений. Чтобы собрать такой пазл, нужна общая картина, и ею должна стать AI SilkNet.

«Чтобы наука работала как целостная система, нужно видеть ее в динамике – от идей до внедрений, – подчеркивает президент НАН РК Ахылбек Куришбаев. – AI SilkNet создается как национальный «мозг науки», который соединит все элементы в единую цифровую ткань».

Национальная академия выступает системным интегратором и гарантом качества научных данных, внедряя принципы FAIR – структурированность, открытость, технологическую совместимость, возможность повторного использования, объе­диняя разрозненные реестры в единый научный граф страны. Параллельно академия формирует регламенты обмена и обновления данных, определяет правила доступа и ответственности, развивает витрины решений для бизнеса и регионов, а также запускает образовательные программы для исследователей, управленцев и предпринимателей, формируя культуру работы с данными и аналитикой.

Партнерство с KISTI делает проект реалистичным и технически зрелым. Южная Корея является одним из мировых лидеров в цифровизации науки. Институт KISTI более 60 лет развивает национальные системы управления знаниями. Здесь 100% государственных НИОКР интегрированы в общенациональную базу, которая используется для планирования бюджетов и оценки эффективности научных исследований. В 2026 году KISTI введет в экс­плуатацию суперкомпьютер KISTI-6 мощностью 600 PFlop⁄s, который позволит моделировать сложнейшие технологические процессы. Казахстан перенимает этот опыт, адаптируя его под собственные приоритеты – агробиотехнологии, ядерную энергетику, искусственный интеллект, зеленую промышленность.

AI SilkNet объединит информацию об ученых, организациях, проектах, грантах, публикациях, патентах, лабораториях, оборудовании, технологиях и регионах, связывая их отношениями участия, соавторства, цитирования, финансирования и внедрения. На этом основании работают интеллектуальные модели анализа и прогнозирования, способные объединять разнородные записи в единые профили и строить «портрет» научного ландшафта страны.

AI SilkNet выявляет ускоряю­щиеся научные направления, улавливает так называемые слабые сигналы – темы, которые сегодня едва заметны, но завтра могут стать драйверами целых отраслей. Алгоритмы оценивают потенциал коммерциализации разработок, определяют, где инвестиционные ресурсы сосре­доточены чрезмерно, а где, наоборот, существуют пробелы. Встроенный форсайт-модуль AI SilkNet становится инструментом предвидения научного будущего. Он анализирует динамику мировых исследований, выявляет формирующиеся направления,­ отслеживает кривые технологического созревания и помогает понимать, какие открытия сегодня определяют контуры нау­ки дня завтрашнего. Система формирует карты научных и технологических трендов, оценивает потенциал кластеров, позволяя выстраивать долгосроч­ную научную политику на основе данных, а не интуиции. При этом ключевой принцип системы остается неизменным – human-in-the-loop, то есть «человек в контуре». Эксперт не исключается из процесса: он может корректировать выводы модели, обучать ее, добавлять контекст и экспертную оценку. Таким образом, искусственный интеллект не заменяет человека, а усиливает его аналитические возможности, превращая данные в инструмент осмысленного и дальновидного управления наукой.

Эффект от создаваемой системы практический и измеримый. Государство получает инструмент для взвешенных бюджетных решений и сопоставимые метрики эффективности – от публикаций и цитируемости до патентов, прототипов и внедрений. Бизнес сможет видеть готовые технологии и партнеров, снижая риски инвестиций. Регионы получат инструменты выбора специализации и формирования кластеров. Университеты – понимание востребованных компетенций, а ученые – экономию времени и доступ к актуальным данным.

Мир ускоряется, научные окна возможностей закрываются быстрее, чем успевают выходить отчеты. Международные организации, включая ООН и ЮНЕСКО, предупреждают: страны без национальных систем управления научными данными рискуют отстать на десятилетия. Казахстан уже нарастил масштабы финансирования и количество проектов. Следующий шаг – связать все в единую интеллектуальную систему, где каждая статья, патент, лаборатория и грант работают на общую траекторию развития. У страны есть шанс стать первым в Центральной Азии государством, превратившим данные в стратегический актив, а искусственный интеллект – в инструмент ответственного управления. Здесь рождаются доверие к данным, совместные решения и видение будущего.

AI SilkNet – это не просто технологическая платформа, а новая культура взаимодействия, пространство для сотрудничества университетов, НИИ, компаний и органов власти. Научное лидерство сегодня невозможно без точных, интегрированных и управляемых данных. Казахстан стоит на пороге системного перехода – от разрозненных сведений к осмысленным знаниям, от отдельных инициатив к единой стратегии. От того, насколько успешно будет пройден этот путь, зависит не только конкурентоспособность нашей науки, но и место страны в формирующемся интеллектуальном ланд­шафте Евразии.